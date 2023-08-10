У "Дніпрі-1" з’явиться бразильський новачок

Тренування "Дніпра-1". Фото: "Дніпро-1"

СК "Дніпро-1" продовжує посилюватись на початку цього сезону. Після вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів клуб підсилиться трьома гравцями.

Цього тижня в клубі чекають на бразильського новачка, повідомило ТаТоТаке.

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Раніше "Дніпро-1" оформив трансфер півзахисника київського "Динамо" Богдана Лєднєва та форварда "Сент-Труйдена" Олександр Філіпова.

Не новачок

За інформацією джерел, наприкінці тижня в розташування "Дніпра-1" прибуде добре знайомий їм бразильський півзахисник Феліпе Пірес. Гравець перейшов у клуб на початку 2022 року, але після 24 лютого використав анекс ФІФА та пішов у безплатну оренду.

Вінгер останній сезон провів у грецькому "Волосі" й наразі виявив бажання повернутися до України.

Зазначається, що Пірес стане останнім трансфером срібного призера УПЛ цього літа. Раніше у команду повернувся бразилець Білл, який також покинув команду за анексом ФІФА.

Інші два новачки Філіпов та Лєднєв приєдналися до команди та можуть допомогти команді в матчі Ліги Європи зі "Славією".

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