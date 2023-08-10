В "Днепре-1" появится бразильский новичок
СК "Днепр-1" продолжает усиливаться в начале этого сезона. После вылета из квалификации Лиги чемпионов клуб усилится тремя игроками.
На этой неделе в клубе ждут бразильского новичка, сообщило ТаТоТаке.
Ранее "Днепр-1" оформил трансфер полузащитника киевского "Динамо" Богдана Леднева и форварда "Сент-Труйдена" Александра Филиппова.
Не новичок
По информации источников, в конце недели в расположение "Днепра-1" прибудет хорошо знакомый им бразильский полузащитник Фелипе Пирес. Игрок перешел в клуб в начале 2022 года, но после 24 февраля использовал аннекс ФИФА и ушел в бесплатную аренду.
Вингер последний сезон провел в греческом "Волосе" и изъявил желание вернуться в Украину.
Отмечается, что Пирес станет последним трансфером серебряного призера УПЛ этим летом. Ранее в команду вернулся бразилец Билл, также покинувший команду по аннексу ФИФА.
Остальные два новичка Филиппов и Леднев присоединились к команде и могут помочь команде в матче Лиги Европы со "Славией".
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