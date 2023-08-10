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В "Днепре-1" появится бразильский новичок

10 августа 2023 11:55
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Агабекян Карен
редактор
В "Днепре-1" появится бразильский новичок
Тренировка "Днепра-1". Фото: "Днепр-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

СК "Днепр-1" продолжает усиливаться в начале этого сезона. После вылета из квалификации Лиги чемпионов клуб усилится тремя игроками.

На этой неделе в клубе ждут бразильского новичка, сообщило ТаТоТаке.

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Ранее "Днепр-1" оформил трансфер полузащитника киевского "Динамо" Богдана Леднева и форварда "Сент-Труйдена" Александра Филиппова.

Не новичок

По информации источников, в конце недели в расположение "Днепра-1" прибудет хорошо знакомый им бразильский полузащитник Фелипе Пирес. Игрок перешел в клуб в начале 2022 года, но после 24 февраля использовал аннекс ФИФА и ушел в бесплатную аренду.

Вингер последний сезон провел в греческом "Волосе" и изъявил желание вернуться в Украину.

Отмечается, что Пирес станет последним трансфером серебряного призера УПЛ этим летом. Ранее в команду вернулся бразилец Билл, также покинувший команду по аннексу ФИФА.

Остальные два новичка Филиппов и Леднев присоединились к команде и могут помочь команде в матче Лиги Европы со "Славией".

Напомним, сборная Украины узнала соперников в отборе на чемпионат Европы.

Будущий соперник " Динамо" в еврокубке сделает Украине большое пожертвование.

"Динамо", если пройдет "Арис", то сыграет с одной из сильнейших команд.

Новый клуб Анатолия Трубина выиграл Суперкубок своей страны.

В британском клубе оценили дебют украинского форварда.

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