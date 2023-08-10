Хто замінить Довбика: "Дніпро-1" підписав одразу двох українських гравців

Лєднева та Філіппова представили команді у Чехії. Фото: СК "Дніпро-1"

Віце-чемпіон України "Дніпро-1" одразу після продажу Довбика у “Жирону” підшукав йому заміну. Клуб підписав одразу двох іменитих виконавців — півзахисника Богдана Леднєва з "Динамо" та нападника Олександра Філіппова з бельгійського "Сент-Трюйдена". Вони можуть дебютувати вже у Лізі Європи.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу, передає портал Новини.LIVE.

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Не встигли стихнути емоції після переходу Довбика до Іспанії, як на його місце взяли одразу двох гравців з непоганим послужним списком. Точніше форварда, який пограв у Бельгії та одного з талантів київського “Динамо”, який не розкрився на 100 відсотків.

Атакувальний хавбек Богдан Леднєв уклав із "Дніпром-1" контракт на 3 роки. Вихованець "Динамо" виступатиме у новій команді під 17-м номером. За даними Transfermarkt, дніпровці підписали креативного виконавця безкоштовно.

Леднєв є вихованцем "Динамо", у всіх турнірах за яке провів 32 матчі та забив 2 м'ячі, також у семи матчах Юнацької Ліги УЄФА-2016/2017 забив 6 голів. Встиг пограти за Зорю та угорський Фехервар. Минулого сезону Богдан провів 13 матчів за угорців, відзначившись двома асистами. Зіграв 18 матчів у молодіжній збірній Україні та забив 4 голи.

В Бельгії у Філіппова не задалось

Філіппов підписав 1-річний договір. За дніпрян він виступатиме під 7-м номером. До лав команди форвард перебрався з бельгійського "Сент-Трюйдена", де так і не зміг закріпитися. Зокрема минулий сезон ровів у латвійській "Ризі".

В УПЛ Філіппов зробив собі ім'я у "Десні". Там форвард провів 126 матчів у всіх турнірах, 47 м'ячів.

Можливо обидва гравців дебютують вже у єврокубках. На стадіон Славії напередодні матчу Ліги Європи Дніпро-1 прибув із тільки-но підписаними новачками. Знайомство з новими партнерами для них розпочалося із традиційного вітального коридору.

Ритуал задав добрий гумор всьому тренуванню, яке тривало близько пів години та містило квадрати, тримання м’яча та нетривалий матч на обмеженому просторі.

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