Кто заменит Довбика: "Днепр-1" подписал сразу двух украинских игроков

Леднев и Филиппов представили команде в Чехии. Фото: СК "Днепр-1"

Вице-чемпион Украины "Днепр-1" сразу после продажи Довбика у "Жирона" подыскал ему замену. Клуб подписал сразу двух именитых исполнителей - полузащитника Богдана Леднева из "Динамо" и нападающего Александра Филиппова из бельгийского "Сент-Трюйдена". Они могут дебютировать уже в Лиге Европы.

Об этом сообщает официальный сайт клуба, передает портал Новини.LIVE.

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Не успели стихнуть эмоции после перехода Довбика в Испанию, как на его место взяли сразу двух игроков с хорошим послужным списком. Точнее форварда, поигравшего в Бельгии и одного из талантов киевского "Динамо", не раскрывшегося на 100 процентов.

Атакующий хавбек Богдан Леднев заключил с "Днепром-1" контракт на 3 года. Воспитанник "Динамо" будет выступать в новой команде под 17-м номером. По данным Transfermarkt, днепровцы подписали креативного исполнителя бесплатно.

Леднев является воспитанником "Динамо", во всех турнирах за которое провел 32 матча и забил 2 мяча, также в семи матчах Юношеской Лиги УЕФА-2016/2017 забил 6 голов. Успел поиграть за Зорю и венгерский Фехервар. В прошлом сезоне Богдан провел 13 матчей за венгров, отличившись двумя ассистами. Сыграл 18 матчей в молодежной сборной Украины и забил 4 гола.

В Бельгии у Филиппова не задалось

Филиппов подписал 1-летний договор. За днепрян он будет выступать под 7-м номером. В ряды команды форвард перебрался из бельгийского "Сент-Трюйдена", где так и не смог закрепиться. В частности, прошлый сезон ревел в латвийской "Риге".

В УПЛ Филиппов сделал себе имя в "Десне". Там форвард провел 126 матчей во всех турнирах, 47 мячей.

Возможно, оба игрока дебютируют уже в еврокубках. На стадион Славии накануне матча Лиги Европы Днепр-1 прибыл с только что подписанными новичками. Знакомство с новыми партнерами для них началось с традиционного поздравительного коридора.

Ритуал задал хороший юмор всей тренировке, которая длилась около получаса и содержала квадраты, держание мяча и непродолжительный матч на ограниченном пространстве.

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