"Днепр-1" без шансов проиграл "Славии" в первом матче 3-го раунда квалификации ЛЕ
В Лиге Европы стартовали противостояния третьего раунда квалификации. В одном из них пражская "Славия" приняла дома "Днепр-1".
В первом матче "Славия" обыграла "Днепр-1" со счетом 3:0, сообщил портал Новини.LIVE.
Перед матчем фаворитом противостояния была более опытная и сыгранная "Славия", которая в игре все это подтвердила.
1. ple Ivana Schranze jednouduchou matematikou:— SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 10, 2023
2⃣ střely, 2⃣ góly, 2⃣ oslavy! #UEL #sladn1 pic.twitter.com/hHfOoiyZaQ
Обзор матча
"Славия" — "Днепр-1" — 3:0
Голы: Шранц, 5, 38, Валлем, 81
"Днепр-1" с первых секунд матча взял мяч под свой контроль, и продолжалось это ровно до 5-й минуты, когда Масопуст подал с фланга, а Шранц опередил Сватка и "расстреливал" голкипера из близкого расстояния — 1:0.
После забитого мяча "Славия" взяла игру под свой контроль и постоянно атаковала. К тому же "Днепр-1" из-за травмы потерял Третьякова, которого на 12-й минуте заменил новичок Леднев.
"Арису" свое преимущество по игре удалось воплотить во второй забитый мяч уже под конец первого тайма. На 38-й минуте Гранц оформил дубль. Форвард опередил соперников после углового и точно пробил после скидки от ван Бюрена.
Второй тайм начался не лучшим образом для "Славии", поскольку сначала отменили после ВАР их третий забитый мяч. Гол Юречки не засчитали из-за офсайда. Затем чехи остались в десятером после того, как Огбу попал ногой в голову Гуцуляку.
Как бы странно ни было, но "Днепр-1", будучи в большинстве, пропустил и третий мяч. На 81-й минуте вышедший на замену Валлем воспользовался суматохой у ворот "Днепра-1" и точно пробил — 3:0. Этот гол поставил точку в матче.
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