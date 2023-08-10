"Днепр-1" без шансов проиграл "Славии" в первом матче 3-го раунда квалификации ЛЕ

"Днепр-1" провел невзрачній матч без Довбика и Пихаленка. Фото: "Славия"

В Лиге Европы стартовали противостояния третьего раунда квалификации. В одном из них пражская "Славия" приняла дома "Днепр-1".

В первом матче "Славия" обыграла "Днепр-1" со счетом 3:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Перед матчем фаворитом противостояния была более опытная и сыгранная "Славия", которая в игре все это подтвердила.

Обзор матча

"Славия" — "Днепр-1" — 3:0

Голы: Шранц, 5, 38, Валлем, 81

"Днепр-1" с первых секунд матча взял мяч под свой контроль, и продолжалось это ровно до 5-й минуты, когда Масопуст подал с фланга, а Шранц опередил Сватка и "расстреливал" голкипера из близкого расстояния — 1:0.

После забитого мяча "Славия" взяла игру под свой контроль и постоянно атаковала. К тому же "Днепр-1" из-за травмы потерял Третьякова, которого на 12-й минуте заменил новичок Леднев.

"Арису" свое преимущество по игре удалось воплотить во второй забитый мяч уже под конец первого тайма. На 38-й минуте Гранц оформил дубль. Форвард опередил соперников после углового и точно пробил после скидки от ван Бюрена.

Второй тайм начался не лучшим образом для "Славии", поскольку сначала отменили после ВАР их третий забитый мяч. Гол Юречки не засчитали из-за офсайда. Затем чехи остались в десятером после того, как Огбу попал ногой в голову Гуцуляку.

Как бы странно ни было, но "Днепр-1", будучи в большинстве, пропустил и третий мяч. На 81-й минуте вышедший на замену Валлем воспользовался суматохой у ворот "Днепра-1" и точно пробил — 3:0. Этот гол поставил точку в матче.

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