Безідейне "Динамо" програло "Арісу" у Лізі конференцій

Табло зафіксувало рахунок 1:0. Фото: Twitter

У третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій перший матч зіграло київське "Динамо". Суперником українців став "Аріс" із Греції.

Матч у Салоніках завершився з рахунком 1:0 на користь греків, повідомляє портал Новини.LIVE.

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#UEFAConferenceLeague



GOL DEL ARIS



GOL DE LUIS PALMA🇭🇳 pic.twitter.com/nIT1tOhR3c — Strictly Sports HN (@StrictlyHN) August 10, 2023

Огляд матчу

"Аріс" — "Динамо" — 1:0

Голи: Пальма, 69 (п.)

"Аріс": Хуліан — Монтоя, Фабіано, Одубаджа, Феррарі — Джурасек (Рупп, 58), Жан Жуль, Даріда (Павичич, 82) — Моберг-Карлссон (Менендес, 59), Пальма (Матарріта, 77), Морон.



"Динамо": Бущан — Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак — Шапаренко (Шепелєв, 81), Сидорчук (Бражко, 82), Буяльський — Ярмоленко, Беніто, Кабаєв (Волошин, 82).

У першому таймі команди щоразу перехоплювали одна в одної ініціативу, але хороші моменти можна перерахувати на пальцях однієї руки. Найбільше запам'яталася агресивна поведінка киян, які за перші 15 хвилин заробили дві жовті картки у Дубінчака та Шапаренка. Також на жовту картку щонайменше напрацював Попов, але його суддя пошкодував.

У другому таймі у плані фолів уже активніше працювали господарі. Але й моментів у "Аріса" було більше, і контроль м'яча був за ними.

На 67-й хвилині м'яч влучив у руку Сироті у штрафному майданчику "Динамо" і суддя призначив пенальті. З 11 метрів Пальма пробив у лівий нижній кут воріт — 1:0.

Після пропущеного м'яча "Динамо" перехопило ініціативу, але Луческу пізно зробив заміни й з гравців, здатних змінити події, випустив лише Волошина та Бражка. Заміна Шапаренка на Шепелєва, як і в будь-якій іншій ситуації, нічого не змінила.

Наприкінці достатньо моментів "Динамо" не зробило через відсутність креативних ідей та сміливості, а от "Аріс" мав 100% моменти, але Бущан врятував команду.

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