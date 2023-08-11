Лунин уйдет из "Реала": известно, где продолжит карьеру украинец

Андрей Лунин в матче за "Реал". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может уже на следующей неделе сменить клуб. Травма Тибо Куртуа привела к тому, что "Реал" начал поиски нового вратаря.

Лунина не рассматривают в качестве основного игрока "королевского клуба", сообщает Marca.

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Контракт Андрея Лунина с мадридским "Реалом" действует до лета следующей года, однако испанский клуб не хочет продлевать соглашение с 24-летним футболистом. Украинец хотел провести следующий сезон на "Сантьяго Бернабеу", однако этим планам может помешать тяжелая травма Тибо Куртуа.

Причина ухода Лунина

Накануне основной вратаря "Реала" получил повреждение во время тренировке. Бельгийский голкипер пропустит большую часть сезона 2023/2024. В такой ситуации клуб мог либо доверить место в воротах второму вратарю, которым и является Андрей Лунин, или начать поиски нового голкипера.

Лунин уносит Модрича из "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

"Реал" выбрал второй вариант. Клуб уже составил шорт-лист футболистов, которые могут заменить Тибо Куртуа. "Бланкос" не доверяют украинцу, и это может подтолкнуть его к уходу в другую команду. Лунин понимает, что у него нет будущего на "Сантьяго Бернабеу".

Яссин Буну благодарит болельщиков. Фото: instagram.com/bounouyassine_bono/

Новым клубом украинского голкипера может стать испанская "Севилья". Мадридский "Реал" интересуется вратарем "нервионцев" Яссином Буну. Андрей Лунин может отправиться в "Севилью" на замену марокканцу, причем в таком случае украинцу будет гарантировано место в основе. Речь идет про обмен с доплатой — помимо Лунина, "Севилья" хочет получить еще 25 млн евро.

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