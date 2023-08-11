"Динамо" не хочет возвращаться в Украину: что известно

Игроки киевской команды после прилета в Грецию. Фото: пресс-служба "Динамо"

Руководство киевского "Динамо" может освободить команду от необходимости возвращаться в столицу после ответного поединка с греческим "Арисом" в Лиге Конференций. Матч состоится через неделю в Бухаресте.

Киевский клуб может провести в Европе несколько недель посреди сезона, сообщает Пьотр Шленка.

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Мирча Луческу в самолете. Фото: пресс-служба "Динамо"

Следующим соперником "бело-синих" станет либо турецкий "Бешикташ", либо азербайджанский "Нефтчи". Стамбульцы обыграли бакинцев на выезде со счетом 3:1 и сделали весомую заявку на выход в следующую квалификационную стадию еврокубков. Мирча Луческу уверен, что его команде необходимо готовиться к матчам Лиги Конференций в Европе.

Решение "Динамо"

Ответный поединок против "Ариса" пройдет 17 августа в Румынии. В случае если киевляне пройдут этого соперника, им предстоит еще как минимум два поединка в Лиге Конференций.

"Динамо" сыграет с победителем пары "Нефтчи" — "Бешикташ" 24 и 31 августа. Только после этого украинская команда вернется домой. Таким образом, поединки украинской Премьер-лиги с "Черноморцем" и "Вересом" могут быть перенесены.

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