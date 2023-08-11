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Ванат вернется на поле: почему форвард не сыграл с "Арисом"

11 августа 2023 12:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ванат вернется на поле: почему форвард не сыграл с "Арисом"
Владислав Ванат перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Украины Владислав Ванат не смог принять участие в поединке Лиги Конференций против греческого "Ариса". Без молодого нападающего "Динамо" проиграло со счетом 0:1.

Стало известно, когда основной игрок киевской команды вернется на поле, сообщает Zorya Londonsk.

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Владислав Ванат окончательно обрел статус основного форварда "Динамо", а у киевской команды появился стабильный и результативный нападающий. В этом сезоне 21-летний футболист забил уже три гола в двух матчах. Столичному клубу не хватало Ваната в первом еврокубковом матче, в котором "Динамо" проиграло на выезде "Арису". 

Почему Ванат не вышел на поле? 

Согласно информации журналистов, молодой футболист заболел прямо накануне поединка с греческой командой. У Ваната поднялась температура, и тренерский штаб решил не рисковать здоровьем Владислава. 

Владислав Ванат
Футболисты празднуют победу. Фото: пресс-служба "Динамо" 

По этой причине в стартовом составе "Динамо" вышел Бенито. И хотя нигерийский футболист провел хороший матч, киевской команде не хватило результативности Ваната. 

Ответный поединок против "Ариса" состоится 17 августа. К этому времени форвард "Динамо" уже будет в строю. 

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