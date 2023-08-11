Ванат повернеться на поле: чому форвард не зіграв із "Арісом"

Владислав Ванат перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

Форвард збірної України Владислав Ванат не зміг взяти участь у поєдинку Ліги Конференцій проти грецького "Аріса". Без молодого нападника "Динамо" програло з рахунком 0:1.

Стало відомо, коли основний гравець київської команди повернеться на поле, повідомляє Zorya Londonsk.

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Владислав Ванат остаточно набув статусу основного форварда "Динамо", а у київської команди з'явився стабільний і результативний нападник. Цього сезону 21-річний футболіст забив уже три голи у двох матчах. Столичному клубу не вистачало Ваната у першому єврокубковому матчі, у якому "Динамо" програло на виїзді "Арісу".

Чому Ванат не вийшов на поле?

За інформацією журналістів, молодий футболіст захворів напередодні поєдинку з грецькою командою. У Ваната піднялася температура і тренерський штаб вирішив не ризикувати здоров'ям Владислава.

Футболісти святкують перемогу. Фото: пресслужба "Динамо"

З цієї причини у стартовому складі "Динамо" вийшов Беніто. І хоча нігерійський футболіст провів гарний матч, київській команді забракло результативності Ваната.

Поєдинок у відповідь проти "Аріса" відбудеться 17 серпня. На той час форвард "Динамо" вже буде в строю.

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