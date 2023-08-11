Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Яремчук забил за "Брюгге" впервые с октября: видео гола arrow

Яремчук забил за "Брюгге" впервые с октября: видео гола

11 августа 2023 12:47
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Яремчук забил за "Брюгге" впервые с октября: видео гола
Украинец не забивал 19 матчей. Фото: Belga
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинский форвард Роман Яремчук забил за бельгийский "Брюгге" в матче 3 раунда Лиги конференций. Гол в ворота исландского "Акюрейри" стал для украинца первым за 19 матчей.

Подробности и видео взятие ворот в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

В матче против клуба Акюрейры из Исландии украинец вышел на смену сразу после перерыва. Яремчук забил гол на 77-й минуте и установил окончательный счет в матче (5:1).

Для скромного исландского клуба эта поездка стала кульминацией клубной истории – как только команда прибыла на стадион Брюгге, персонал сразу собрал у игроков их мобильные телефоны. Но мандраж убрать так и не получилось — после перерыва викинги уже уступали 0:4.

Яремчук забил в прикосновение

Это была отличная возможность для тренера хозяев Ронни Дейлы выпустить на поле украинского форварда Романа Яремчука, чтобы тот наконец забил и обрел уверенность. В последний раз Роман забивал на клубном уровне в ворота "Сент-Трейдена" (3:0) в октябре 2022-го.

В итоге Роман упустил два прекрасных шанса отличиться "со второго этажа", но из третьей попытки у него все получилось. На 77-й минуте Яремчук в касание замкнул передачу Де Кейпера с левого фланга. В этой встрече зрители увидели 6 мячей, но гол украинца стал самым красивым взятием ворот в этот вечер.

В общем, это третий мяч Романа за почти год в "Брюгге". Украинец за это время провел 29 матчей за бельгийский клуб.

Ответный матч бельгийский клуб проведет на выезде через неделю, 17 августа.

Напомним, Лунин уйдет из "Реала" : известно, где продолжит карьеру украинец.

Мирча Луческу объяснил причину поражения "Динамо" от "Ариса".

Защитника Александра Зинченко ждут в чемпионате Италии: "Арсенал" может продать украинца.

Малиновский окончательно определился с новым клубом : детали контракта.

Харлан впервые рассказала, что заявила россияне Смирновой после отказа от рукопожатия.

 
 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

"Таких мощных линий обороны противника история войн еще не видела", – Чернев

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз