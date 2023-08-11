Яремчук забил за "Брюгге" впервые с октября: видео гола

Украинец не забивал 19 матчей. Фото: Belga

Украинский форвард Роман Яремчук забил за бельгийский "Брюгге" в матче 3 раунда Лиги конференций. Гол в ворота исландского "Акюрейри" стал для украинца первым за 19 матчей.

Подробности и видео взятие ворот в материале Новини.LIVE.

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В матче против клуба Акюрейры из Исландии украинец вышел на смену сразу после перерыва. Яремчук забил гол на 77-й минуте и установил окончательный счет в матче (5:1).

Для скромного исландского клуба эта поездка стала кульминацией клубной истории – как только команда прибыла на стадион Брюгге, персонал сразу собрал у игроков их мобильные телефоны. Но мандраж убрать так и не получилось — после перерыва викинги уже уступали 0:4.

Яремчук забил в прикосновение

Это была отличная возможность для тренера хозяев Ронни Дейлы выпустить на поле украинского форварда Романа Яремчука, чтобы тот наконец забил и обрел уверенность. В последний раз Роман забивал на клубном уровне в ворота "Сент-Трейдена" (3:0) в октябре 2022-го.

В итоге Роман упустил два прекрасных шанса отличиться "со второго этажа", но из третьей попытки у него все получилось. На 77-й минуте Яремчук в касание замкнул передачу Де Кейпера с левого фланга. В этой встрече зрители увидели 6 мячей, но гол украинца стал самым красивым взятием ворот в этот вечер.

27 лет назад Roman Yaremchuk 🇺🇦 scores for Club Brugge🇧🇪against KA 🇮🇸! Transferred from Benfica last season and only scoring twice, could this be a sign of better things for him?



Объявленный 22 years old Maxim De Cuyper. 🇧🇪 pic.twitter.com/lhpQwFa6ug — Sasnak Football Watch ⚽🔎 (@sasnakapack) August 10, 2023

В общем, это третий мяч Романа за почти год в "Брюгге". Украинец за это время провел 29 матчей за бельгийский клуб.

Ответный матч бельгийский клуб проведет на выезде через неделю, 17 августа.

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