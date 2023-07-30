Яремчук не зіграє в першому турі чемпіонату Бельгії

Форвард Роман Яремчук. Фото: "Брюгге"

В кар’єрі футболіста збірної України та бельгійського "Брюгге" Романа Яремчука продовжують відбуватися негативні речі. Крім поганої форми, гравця продовжують турбувати травми.

Яремчук не зіграє в наступному матчі бельгійців, повідомили в клубі.

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Чемпіонат стартує без українця

Яремчук не потрапив в заявку матчу першого туру чемпіонату Бельгії проти "Мехелена". При цьому, 27-річний нападник раніше також пропустив гру кваліфікації Ліги конференцій проти "Оргуса", в якій "Брюгге" переміг з рахунком 3:0.

Раніше джерела в клубі повідомляли, що на тренувальному зборі Яремчук травмував коліно, через що й досі проходить етап відновлення.

Роман через травму пропустив й завершення минулого сезону та матчі збірної України. Після відновлення українець забив шість м'ячів аматорському "Хейсту" та зіграв половину тайму у спарингу проти "АЗ".

Наразі тренерський штаб "Брюгге" незадоволений формою українця, оскільки він дуже сильно втратив у швидкості.

Наприкінці минулого сезону в ЗМІ були чутки про інтерес до Яремчука від клубів АПЛ, але наразі вони стихли.

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