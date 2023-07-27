У Яремчука знову проблеми: українець не зіграє у єврокубку

Роман Яремчук. Фото: twitter.com/JoueursBE

Український форвард бельгійського "Брюгге" Роман Яремчук ніяк не може вибратися з ями проблем, до якої потрапив після переходу до "Бенфіки". До проблем із забитими м'ячами додалися травми.

Саме з вище озвучених причин футболіст пропустить матч кваліфікації Кубка конференцій.

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Зазначимо, що Яремчук цікавий низці клубів Англійської прем'єр-ліги, Бундесліги та Серії А. Проте, поки що справа не дійшла до переговорів.

У Яремчука і без травм погана форма

За інформацією офіційного сайту Брюгге, Яремчук не потрапив у заявку на матч другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Оргуса.

Причиною такого рішення тренерського штабу стали проблеми Яремчука зі здоров'ям. Футболіст отримав на тренувальному зборі травму коліна і зараз проходить етап відновлення.

Зазначимо, що також через травму Яремчук пропустив закінчення минулого сезону. У це міжсезоння українець забив шість м'ячів аматорському "Хейсту" та п'ять днів тому зіграв половину тайму у спарингу проти "АЗ".

Раніше стало відомо, що тренерський штаб "Брюгге" незадоволений формою українця. У клубі вважають, що він втратив форму та став повільним.

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