У Яремчука снова проблемы: украинец не сыграет в еврокубке
Украинский форвард бельгийского "Брюгге" Роман Яремчук никак не может выбраться из ямы проблем, в которую попал после перехода в "Бенфику". К проблемам с забитыми мячами добавились травмы.
Именно по выше озвученной причине футболист пропустит матч квалификации Кубка конференций.
Отметим, что Яремчук интересен ряду клубов Английской премьер-лиги, Бундеслиги и Серии А. Однако, пока дело не дошло до переговоров.
⏱️ 70' #KFCCLU— Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 19, 2023
Yaremchuk met z’n derde! pic.twitter.com/8Fa589Pw3w
У Яремчука и без травм плохая форма
По информации официального сайта "Брюгге", Яремчук не попал в заявку на матч второго раунда квалификации Лиги конференций против "Оргуса".
Причиной для такого решения тренерского штаба стали проблемы Яремчука со здоровьем. Футболист получил на тренировочном сборе травму колена и сейчас проходит этап восстановления.
Отметим, что также из-за травмы Яремчук пропустил концовку прошлого сезона. В это межсезонье украинец забил шесть мячей аматорскому "Хейсту" и пять дней назад сыграл половину тайма в спарринге против "АЗ".
Ранее стало известно, что тренерский штаб "Брюгге" недоволен формой украинца. В клубе считают, что он потерял форму и стал медленным.
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