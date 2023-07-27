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У Яремчука снова проблемы: украинец не сыграет в еврокубке

27 июля 2023 09:10
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Агабекян Карен
редактор
У Яремчука снова проблемы: украинец не сыграет в еврокубке
Роман Яремчук. Фото: twitter.com/JoueursBE
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский форвард бельгийского "Брюгге" Роман Яремчук никак не может выбраться из ямы проблем, в которую попал после перехода в "Бенфику". К проблемам с забитыми мячами добавились травмы.

Именно по выше озвученной причине футболист пропустит матч квалификации Кубка конференций.

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Отметим, что Яремчук интересен ряду клубов Английской премьер-лиги, Бундеслиги и Серии А. Однако, пока дело не дошло до переговоров.

 

 

У Яремчука и без травм плохая форма

По информации официального сайта "Брюгге", Яремчук не попал в заявку на матч второго раунда квалификации Лиги конференций против "Оргуса".

Причиной для такого решения тренерского штаба стали проблемы Яремчука со здоровьем. Футболист получил на тренировочном сборе травму колена и сейчас проходит этап восстановления.

Отметим, что также из-за травмы Яремчук пропустил концовку прошлого сезона. В это межсезонье украинец забил шесть мячей аматорскому "Хейсту" и пять дней назад сыграл половину тайма в спарринге против "АЗ".

Ранее стало известно, что тренерский штаб "Брюгге" недоволен формой украинца. В клубе считают, что он потерял форму и стал медленным.

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