Яремчук не сыграет в первом туре чемпионата Бельгии
В карьере футболиста сборной Украины и бельгийского "Брюгге" Романа Яремчука продолжают происходить негативные вещи. Помимо плохой формы, игрока продолжают беспокоить травмы.
Яремчук не сыграет в следующем матче бельгийцев, сообщили в клубе.
В межсезонье, в которое Роман должен был набирать форму, он получил травму, от которой до сих пор не отошел.
Чемпионат стартует без украинца
Яремчук не попал в заявку на матч первого тура чемпионата Бельгии против "Мехелена". При этом 27-летний нападающий ранее также пропустил игру квалификации Лиги конференций против "Оргуса", в которой "Брюгге" победил со счетом 3:0.
Ранее источники в клубе сообщали, что на тренировочном сборе Яремчук травмировал колено, из-за чего до сих пор проходит этап восстановления.
Роман из-за травмы пропустил и завершение прошлого сезона и матчи сборной Украины. После восстановления украинец забил шесть мячей любительскому "Хейсту" и сыграл половину тайма в спарринге против "АЗ".
Пока тренерский штаб "Брюгге" недоволен формой украинца, поскольку он очень сильно потерял в скорости.
В конце прошлого сезона в СМИ были слухи об интересе к Яремчуку от клубов АПЛ, но они стихли.
Напомним, российскую теннисистку депортировали из Чехии и не дали сыграть на турнире WTA.
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