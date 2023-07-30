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Яремчук не сыграет в первом туре чемпионата Бельгии

30 июля 2023 11:58
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Агабекян Карен
редактор
Яремчук не сыграет в первом туре чемпионата Бельгии
Форвард Роман Яремчук. Фото: "Брюгге"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В карьере футболиста сборной Украины и бельгийского "Брюгге" Романа Яремчука продолжают происходить негативные вещи. Помимо плохой формы, игрока продолжают беспокоить травмы.

Яремчук не сыграет в следующем матче бельгийцев, сообщили в клубе.

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В межсезонье, в которое Роман должен был набирать форму, он получил травму, от которой до сих пор не отошел.

Чемпионат стартует без украинца

Яремчук не попал в заявку на матч первого тура чемпионата Бельгии против "Мехелена". При этом 27-летний нападающий ранее также пропустил игру квалификации Лиги конференций против "Оргуса", в которой "Брюгге" победил со счетом 3:0.

Ранее источники в клубе сообщали, что на тренировочном сборе Яремчук травмировал колено, из-за чего до сих пор проходит этап восстановления.

Роман из-за травмы пропустил и завершение прошлого сезона и матчи сборной Украины. После восстановления украинец забил шесть мячей любительскому "Хейсту" и сыграл половину тайма в спарринге против "АЗ".

Пока тренерский штаб "Брюгге" недоволен формой украинца, поскольку он очень сильно потерял в скорости.

В конце прошлого сезона в СМИ были слухи об интересе к Яремчуку от клубов АПЛ, но они стихли.

Напомним, российскую теннисистку депортировали из Чехии и не дали сыграть на турнире WTA.

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