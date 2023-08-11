Яремчук забив за "Брюгге" вперше з жовтня: відео голу

Українець не забивав 19 матчів. Фото: Belga

Український форвард Роман Яремчук забив за бельгійський "Брюгге" у матчі 3-го раунду Ліги конференцій. Гол у ворота ісландського "Акюрейрі" став для українця першим за 19 матчів.

Подробиці та відео взяття воріт у матеріалі Новини.LIVE.

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У матчі проти клубу Акюрейри з Ісландії українець вийшов на заміну одразу після перерви. Яремчук забив гол на 77-й хвилині та встановив остаточний рахунок у матчі (5:1).

Для скромного ісландського клубу ця поїздка стала кульмінацією клубної історії – щойно команда прибула на стадіон Брюгге, персонал одразу ж зібрав у гравців їхні мобільні телефони. Але мандраж прибрати так й не вийшло – після перерви вікінги вже поступались 0:4.

Яремчук забив у дотик

Це була чудова можливість для тренера господарів Ронні Дейли випустити на поле українського форварда Романа Яремчука, щоб той нарешті забив і набув упевненості. Востаннє Роман забивав на клубному рівні у ворота "Сент-Трейдена" (3:0) у жовтні 2022-го.

У підсумку Роман змарнував два чудові шанси відзначитися "з другого поверху", але з третьої спроби у нього все вийшло. На 77-й хвилині Яремчук у дотик замкнув передачу Де Кейпера з лівого флангу. У цій зустрічі глядачі побачили 6 м'ячів, але гол українця став найкрасивішим взяттям воріт цього вечора.

27 year old Roman Yaremchuk 🇺🇦 scores for Club Brugge🇧🇪against KA 🇮🇸! Transferred from Benfica last season and only scoring twice, could this be a sign of better things for him?



Assisted by 22 year old Maxim De Cuyper. 🇧🇪 pic.twitter.com/lhpQwFa6ug — Sasnak Football Watch ⚽🔎 (@sasnakapack) August 10, 2023

Загалом це третій м'яч Романа за майже рік у "Брюгге". Українець за цей час провів 29 матчів за бельгійський клуб.

Матч-відповідь бельгійський клуб проведе на виїзді за тиждень, 17 серпня.

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