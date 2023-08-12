"Шахтар" хоче підписати таланта із чемпіонату Франції

Лассіна Сінайоко у чемпіонаті Франції. Фото: "Осер"

Донецький "Шахтар" продовжує шукати посилення на фланги атаки у закордонних чемпіонатах. Тож погляди селекціонерів клубу звернулися на чемпіонат Франції.

"Гірники" бачать посилення у футболісті французького "Осера", на якого претендує низка інших сильних клубів, повідомляє Foot Mercato.

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Раніше "гірники" підписали лівих вінгерів Невертона та Егіналдо з Бразилії, центрального захисника з Ізраїлю Става Лемкіна, опорного півзахисника з Еквадору Деніла Кастільйо, бразильського лівого захисника Педріньйо та ветерана українського футболу Дмитра Чигринського.

"Шахтар" шукає конкурента Зубкову та Шведу

Донецький "Шахтар" зацікавився півзахисником "Осера" Лассіною Сінайоко.

23-річний правий вінгер також може зіграти на лівому фланзі, де у "гірників" Іван Петряк, Невертон, Егіналдо, Дмитро Топалов та Хусар Тоіров.

Безпосередніми конкурентами футболіста на правому фланзі можуть стати Олександр Зубков, Мар'ян Швед та Олексій Кащук.

Зазначимо, що за підсумками минулого сезону "Осер" із Сінайоко вилетів до Ліги 2.

Також малійця хочуть підписати "Гамбург", віденський Рапід, бельгійські "Кортрейк" та "Левен" й низка французьких клубів.

Контракт вінгера з "Осером" чинний до літа 2025 року. Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює футболіста у 1,2 млн євро.

Минулого сезону у Сінайоко один гол і три асисти у 35 матчах за "Осер".

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