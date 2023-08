Джошуа нокаутировал Хелениуса: соперник "распластался" по рингу — видео

Джошуа нокаутировал Хелениуса. Фото: DAZN Boxing

В Лондоне состоялся боксерский вечер, в главном событии которого выступил бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа. Соперником британца стал финн Роберт Хелениус.

Для Джошуа это был второй бой после двух поражений подряд от украинца Александра Усика, сообщил портал Новини.LIVE.

Отметим, что изначально Джошуа должен был боксировать с Диллианом Уайтом, но соперник провалил допинг-тест. На замену вышел Хелениус, в начале августа уже проводивший бой, в котором не затратил много сил.

Как только прозвенел гонг о начале боя Хелениус рванул вперед и затем сразу же успокоился. Джошуа же начал пристреливаться своим джебом, проводя разведку. Роберт в ответ на тактику британца пытался пробивать размашисто и вкладываясь в удары.

У Хелениуса были неплохие попадания в третьем раунде, но бывший чемпион смог его "засушить" в этом эпизоде, чем вызвал негодование публики.

Исход поединка наступил в седьмом раунде, когда изрядно уставший Хелениус пропустил удар и распластался на ринге — нокаут.

