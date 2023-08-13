Джошуа нокаутировал Хелениуса: соперник "распластался" по рингу — видео

Джошуа нокаутировал Хелениуса. Фото: DAZN Boxing

В Лондоне состоялся боксерский вечер, в главном событии которого выступил бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа. Соперником британца стал финн Роберт Хелениус.

Для Джошуа это был второй бой после двух поражений подряд от украинца Александра Усика, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что изначально Джошуа должен был боксировать с Диллианом Уайтом, но соперник провалил допинг-тест. На замену вышел Хелениус, в начале августа уже проводивший бой, в котором не затратил много сил.

После поединка Джошуа — Хелениус. Фото: DAZN Boxing

Обзор боя

Как только прозвенел гонг о начале боя Хелениус рванул вперед и затем сразу же успокоился. Джошуа же начал пристреливаться своим джебом, проводя разведку. Роберт в ответ на тактику британца пытался пробивать размашисто и вкладываясь в удары.

У Хелениуса были неплохие попадания в третьем раунде, но бывший чемпион смог его "засушить" в этом эпизоде, чем вызвал негодование публики.

Исход поединка наступил в седьмом раунде, когда изрядно уставший Хелениус пропустил удар и распластался на ринге — нокаут.

You do get up from those #JoshuaHelenius | pic.twitter.com/1LHhhvr6We — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 12, 2023

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