Джошуа нокаутував Хеленіуса: суперник "розпластався" по рингу — відео

Джошуа нокаутував Хеленіуса. Фото: DAZN Boxing

У Лондоні відбувся боксерський вечір, у головній події якого виступив колишній об'єднаний чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа. Суперником британця став фін Роберт Хеленіус.

Для Джошуа це був другий бій після двох поразок поспіль від українця Олександра Усика, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Зазначимо, що спочатку Джошуа мав боксувати з Ділліаном Вайтом, але суперник провалив допінгтест. На заміну вийшов Хеленіус, який на початку серпня вже проводив бій, у якому не витратив багато сил.

Після поєдинку Джошуа – Хеленіус. Фото: DAZN Boxing

Огляд бою

Як тільки пролунав гонг про початок бою Хеленіус рвонув уперед й потім одразу ж заспокоївся. Джошуа почав пристрілюватися своїм джебом, проводячи розвідку. Роберт у відповідь на тактику британця намагався пробивати розмашисто і вкладаючись в удари.

Хеленіус мав непогані влучення в третьому раунді, але колишній чемпіон зміг його "засушити" в цьому епізоді, чим викликав обурення публіки.

Результат поєдинку настав у сьомому раунді, коли Хеленіус, що добряче втомився, пропустив удар і розпластався на рингу — нокаут.

You do get up from those #JoshuaHelenius | pic.twitter.com/1LHhhvr6We — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 12, 2023

Нагадаємо, "Динамо" не хоче повертатися до України: що відомо.

Розлючений Хосеп Гвардіола накинувся на Холанда: дісталося навіть оператору.

"Шахтар" хоче підписати талант із чемпіонату Франції.

Лунін піде з "Реала": відомо, де продовжить кар'єру українець.

У британському клубі оцінили дебют українського форварда.

Харлан уперше розповіла, що заявила росіянці Смирновій після відмови від рукостискання.