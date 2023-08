Джошуа нокаутував Хеленіуса: суперник "розпластався" по рингу — відео

Джошуа нокаутував Хеленіуса. Фото: DAZN Boxing

У Лондоні відбувся боксерський вечір, у головній події якого виступив колишній об'єднаний чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа. Суперником британця став фін Роберт Хеленіус.

Для Джошуа це був другий бій після двох поразок поспіль від українця Олександра Усика, повідомив портал Новини.LIVE.

Зазначимо, що спочатку Джошуа мав боксувати з Ділліаном Вайтом, але суперник провалив допінгтест. На заміну вийшов Хеленіус, який на початку серпня вже проводив бій, у якому не витратив багато сил.

Як тільки пролунав гонг про початок бою Хеленіус рвонув уперед й потім одразу ж заспокоївся. Джошуа почав пристрілюватися своїм джебом, проводячи розвідку. Роберт у відповідь на тактику британця намагався пробивати розмашисто і вкладаючись в удари.

Хеленіус мав непогані влучення в третьому раунді, але колишній чемпіон зміг його "засушити" в цьому епізоді, чим викликав обурення публіки.

Результат поєдинку настав у сьомому раунді, коли Хеленіус, що добряче втомився, пропустив удар і розпластався на рингу — нокаут.

You do get up from those #JoshuaHelenius | pic.twitter.com/1LHhhvr6We