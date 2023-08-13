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Джошуа нокаутував Хеленіуса: суперник "розпластався" по рингу — відео

13 серпня 2023 07:40
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Агабекян Карен
редактор
Джошуа нокаутував Хеленіуса: суперник "розпластався" по рингу — відео
Джошуа нокаутував Хеленіуса. Фото: DAZN Boxing
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Лондоні відбувся боксерський вечір, у головній події якого виступив колишній об'єднаний чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа. Суперником британця став фін Роберт Хеленіус.

Для Джошуа це був другий бій після двох поразок поспіль від українця Олександра Усика, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що спочатку Джошуа мав боксувати з Ділліаном Вайтом, але суперник провалив допінгтест. На заміну вийшов Хеленіус, який на початку серпня вже проводив бій, у якому не витратив багато сил.

Після поєдинку Джошуа – Хеленіус. Фото: DAZN Boxing

Огляд бою

Як тільки пролунав гонг про початок бою Хеленіус рвонув уперед й потім одразу ж заспокоївся. Джошуа почав пристрілюватися своїм джебом, проводячи розвідку. Роберт у відповідь на тактику британця намагався пробивати розмашисто і вкладаючись в удари.

Хеленіус мав непогані влучення в третьому раунді, але колишній чемпіон зміг його "засушити" в цьому епізоді, чим викликав обурення публіки.

Результат поєдинку настав у сьомому раунді, коли Хеленіус, що добряче втомився, пропустив удар і розпластався на рингу — нокаут.

 

 

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