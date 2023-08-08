Джошуа получил нового соперника вместо попавшегося на допинге Уайта: официально

Энтони Джошуа — Роберт Хелениус. Фото: фотоколлаж The Sun

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа получил нового соперника на 12 августа. Ранее его оппонент Диллиан Уайт провалил допинг-тест.

По информации BBC, соперником Джошуа станет Роберт Хелениус.

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После срыва боя с Уайтом сообщалось об активных переговорах с Дереком Чисорой и Джеральдом Вашингтоном. Однако, шумихой воспользовались, чтобы договориться с Хелениусом.

39-летний Хелениус последний поединок провел 5-го августа, досрочно победив в третьем раунде соотечественника Мику Миелонена.

До этого Роберт в октябре прошлого года проиграл нокаутом в первом раунде бывшему чемпиону мира Деонтею Уайлдеру.

По словам Хелениуса, ему предоставился шанс, который он должен использовать.

"Я взбудоражен боем с Энтони Джошуа 12 августа. Я настоящий викинг и готов принять любой вызов не секундном уведомлении. Я не мог упустить эту возможность. Я планирую максимально ею воспользоваться", — сказал Роберт.

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