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Джошуа получил нового соперника вместо попавшегося на допинге Уайта: официально

8 августа 2023 18:31
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Агабекян Карен
редактор
Джошуа получил нового соперника вместо попавшегося на допинге Уайта: официально
Энтони Джошуа — Роберт Хелениус. Фото: фотоколлаж The Sun
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа получил нового соперника на 12 августа. Ранее его оппонент Диллиан Уайт провалил допинг-тест.

По информации BBC, соперником Джошуа станет Роберт Хелениус.

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Отметим, что Уайт уже в третий раз попался на употреблении допинга. Пока неизвестно, какая дисквалификация ждет британского боксера.

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После срыва боя с Уайтом сообщалось об активных переговорах с Дереком Чисорой и Джеральдом Вашингтоном. Однако, шумихой воспользовались, чтобы договориться с Хелениусом.

39-летний Хелениус последний поединок провел 5-го августа, досрочно победив в третьем раунде соотечественника Мику Миелонена.

До этого Роберт в октябре прошлого года проиграл нокаутом в первом раунде бывшему чемпиону мира Деонтею Уайлдеру.

По словам Хелениуса, ему предоставился шанс, который он должен использовать.

"Я взбудоражен боем с Энтони Джошуа 12 августа. Я настоящий викинг и готов принять любой вызов не секундном уведомлении. Я не мог упустить эту возможность. Я планирую максимально ею воспользоваться", — сказал Роберт.

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