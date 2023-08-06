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Бой Джошуа с Уайтом не состоится из-за допинг-скандала

6 августа 2023 14:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Бой Джошуа с Уайтом не состоится из-за допинг-скандала
Эй Джей теперь ищет нового соперника. Фото: Twitter/AnthonyJoshua
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Поединок между Диллианом Уайтом и Энтони Джошуа будет отменен из-за допинг-скандала. У 35-летнего британца во время случайного антидопингового протокола оказался положительный тест.

Об этом сообщает Matchroom Boxing.

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Антидопинговая ассоциация VADA проинформировала Британский боксерский совет по контролю и Ассоциацию боксерских комиссий о том, что допинг-тест Уайта показал наличие в организме британского боксера запрещенного вещества. Его название не уточняется.

Уайта теперь ожидает официальное расследование, после которого Диллиан может понести серьезное наказание.

Напомним, бой Уайт-Джошуа должен был пройти 12 августа в Лондоне. Для Энтони уже ищут нового оппонента. Вероятно, соперником Эй Джея станет еще один экс-обладатель титула в дивизионе Деонтея Уайлдера.

Теперь бой Джошуа-Уайлдер может пройти раньше

Ранее промоутер Джошуа Эдди Гирн говорил, что в случае успеха Эй Джея в бою с Диллианом Уайтом поединок с "Бронзовым бомбардировщиком" Деонтеем Уайлдером может быть организован не раньше января следующего года. Но теперь без боя Уайт-Джошуа есть варианты организовать эту встречу раньше.

При этом Гирн также подтвердил информацию, что объединительное сражение между чемпионами супертяжелого веса Александром Усиком и Тайсоном Фьюри в 2023 году не состоится.

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