Бій Джошуа з Уайтом не відбудеться через допінг-скандал

Ей Джей тепер шукає нового суперника. Фото: Twitter/AnthonyJoshua

Поєдинок між Ділліаном Уайтом та Ентоні Джошуа буде скасовано через допінг-скандал. У 35-річного британця під час випадкового антидопінгового протоколу виявився позитивний тест.

Про це повідомляє Matchroom Boxing.

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Антидопінгова асоціація VADA проінформувала Британську боксерську раду з контролю та Асоціацію боксерських комісій про те, що допінг-тест Уайта показав наявність в організмі британського боксера забороненої речовини. Його назва не уточнюється.

Уайта тепер очікує офіційне розслідування, після якого Ділліан може понести серйозне покарання.

Нагадаємо, бій Уайт-Джошуа мав пройти 12 серпня в Лондоні. Для Ентоні вже шукають нового опонента. Ймовірно суперником Ей Джея стане ще один ексволодар титулу в дивізіоні Деонтея Вайлдера.

"I feel sorry for AJ who worked really hard to take on this fight." 😕



"If Dillian Whyte can't now prove his innocence on this test, his boxing career is over!" 👀



Spencer Oliver debates Dillian Whyte failing his VADA test which cancelled his #WBC fight against Anthony Joshua pic.twitter.com/M1Bhl5gmA4 — talkSPORT (@talkSPORT) August 6, 2023

Тепер бій Джошуа-Вайлдер може пройти раніше

Раніше промоутер Джошуа Едді Гірн казав, що у разі успіху Ей Джея у бою з Ділліаном Вайтом поєдинок із "Бронзовим бомбардувальником" Деонтеєм Вайлдером може бути організований не раніше січня наступного року. Але тепер без бою Уайт-Джошуа є варіанти організувати цю зустріч раніше.

При цьому Гірн також підтвердив інформацію, що об'єднавчий бій між чемпіонами суперважкої ваги Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі у 2023 році не відбудеться.

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