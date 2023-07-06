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Джошуа — Уайт 2: официально объявлен реванш

6 июля 2023 23:18
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Агабекян Карен
редактор
Джошуа — Уайт 2: официально объявлен реванш
Энтони Джошуа — Диллиан Уайт. Фото: Metro UK
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший объединенный чемпион супертяжелого веса Энтони Джошуа узнал имя соперника, дату и место боя. Британец подерется с Диллианом Уайтом.

Для боксеров это будет реванш, сообщил портал Новини.LIVE.

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Первый бой Джошуа и Уайта состоялся в декабре 2015 года и тогда Джошуа удалось выиграть техническим нокаутом в седьмом раунде.

Джошуа — Уайт 2

Реванш британских тяжеловесов пройдет 12 августа на арене O2 в Лондоне.

После двух поражений от Александра Усика Джошуа в апреле текущего года встретился в ринге с середняком Джермейном Франклином и провел не лучший свой бой, но победил решением судей.

Уайт последний раз боксировал также против Франклина в ноябре прошлого года и победил американца решением большинства судей.

Ранее переговоры о реванше Джошуа и Уайта уже срывались, поскольку Энтони хотел пункт о реванше, против чего был Диллиан. Однако сторонам все же удалось договориться, правда, пока неизвестно на каких условиях.

Уайт в любителях побеждал Джошуа и поэтому считает, что счет между ними 1:1. По этой причине Диллиан хочет равные условия.

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