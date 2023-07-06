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Джошуа — Вайт 2: офіційно оголошено реванш

6 липня 2023 23:18
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Агабекян Карен
редактор
Джошуа — Вайт 2: офіційно оголошено реванш
Ентоні Джошуа — Ділліан Вайт. Фото: Metro UK
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній об'єднаний чемпіон суперважкої ваги Ентоні Джошуа дізнався ім'я суперника, дату та місце бою. Британець поб'ється з Ділліаном Вайтом.

Для боксерів це буде реванш, повідомив портал Новини LIVE.

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Перший бій Джошуа та Вайта відбувся у грудні 2015 року, і тоді Джошуа вдалося виграти технічним нокаутом у сьомому раунді.

Джошуа — Вайт 2

Реванш британських важковаговиків пройде 12 серпня на арені O2 у Лондоні.

Після двох поразок від Олександра Усика Джошуа у квітні поточного року зустрівся у рингу із середняком Джермейном Франкліном й провів не найкращий свій бій, але переміг рішенням суддів.

Уайт останній раз боксував також проти Франкліна у листопаді минулого року та переміг американця рішенням більшості суддів.

Раніше переговори про реванш Джошуа та Уайта вже зривалися, оскільки Ентоні хотів пункт про реванш, проти чого був Ділліан. Однак сторонам все ж таки вдалося домовитися, щоправда поки що невідомо, на яких умовах.

Вайт у любителях перемагав Джошуа і тому вважає, що рахунок між ними 1:1. З цієї причини Ділліан хоче рівних умов.

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