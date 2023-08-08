Джошуа отримав нового суперника замість Вайта, що попався на допінгу: офіційно

Ентоні Джошуа — Роберт Хеленіус. Фото: фотоколаж The Sun

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа отримав нового суперника на 12 серпня. Раніше його опонент Ділліан Вайт провалив допінг-тест.

За інформацією BBC, суперником Джошуа стане Роберт Хеленіус.

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Після зриву бою з Вайтом повідомлялося про активні переговори з Дереком Чісорою та Джеральдом Вашингтоном. Проте, галасом скористалися, щоб домовитися з Хеленіусом.

39-річний Хеленіус останній поєдинок провів 5 серпня, достроково перемігши в третьому раунді співвітчизника Міку Мієлонена.

До цього Роберт у жовтні минулого року програв нокаутом у першому раунді колишньому чемпіонові світу Деонтею Уайлдеру.

За словами Хеленіуса, йому надався шанс, який він має використати.

"Я схвильований боєм з Ентоні Джошуа 12 серпня. Я справжній вікінг і готовий прийняти будь-який виклик не секундному повідомленні. Я не міг упустити цю можливість. Я планую максимально нею скористатися", — сказав Роберт.

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