Деньги правят миром: Неймар сделал выбор не в пользу "бедной" "Барселоны"

Неймар пока еще в "ПСЖ". Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Несмотря на последние недели трансферной шумихи вокруг вингера "ПСЖ" Неймара и его перехода в "Барселону", игрок уйдет в другой клуб. Как и многие звезды бразилец выбрал Ближний Восток.

Вскоре будет объявлено о переходе футболиста в Саудовскую Аравию, сообщает RMC Sport.

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Отметим, что в "ПСЖ" хотят продать футболиста из-за его многочисленных травм, которые в течение трех последних лет оставляют команду без помощи бразильца на важные матчи второй половины сезона.

Неймар пойдет за "нефтяными деньгами"

По информации источника, 31-летний бразилец в течение нескольких дней перейдет в чемпионат Саудовской Аравии.

На Ближнем Востоке футболист будет выступать за "Аль-Хиляль", который уже договорился о трансфере с "ПСЖ".

Различные источники сообщили, что футболист будет зарабатывать по 100 млн евро в год.

Ранее "ПСЖ" предлагало "Барселоне" купить Неймара, но каталонцы поставили условие — игрок должен был достаться им бесплатно. В Париже были настроены только на трансфер за деньги.

Факт переговоров Неймара с "Аль-Хилалем" подтверждает его отсутствие в заявке на матч первого тура чемпионата Франции с "Лорьяном" (0:0).

В прошлом сезоне Неймар в 29 матчах за "ПСЖ" забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Напомним, "ПСЖ" уговаривает "Барселону" вернуть Неймара.

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