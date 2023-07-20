Неймар разозлил болельщиков заявлением о "ПСЖ"

Неймар на тренировке. Фото: instagram.com/neymarjr/

Форвард сборной Бразилии Неймар намерен остаться в "ПСЖ". Это решение вызвало гнев со стороны болельщиков французской команды.

Дело дошло до угроз футболисту от неизвестных лиц, сообщает Le Parisien.

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Футболист "ПСЖ" Неймар признал, что между ним и частью болельщиков команды нет взаимопонимания. Несмотря на это 31-летний бразилец не хочет уходить в другой клуб. Футболист выразил надежду на то, что ему удастся до конца отработать контракт с клубом.

Чего хочет Неймар?

Согласно информации спортивных журналистов, в услугах бразильца заинтересованы несколько клубов из английской Премьер-лиги. Речь идет про "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ньюкасл". Французский "ПСЖ" не против трансфера бразильца, но официального предложения о его покупке пока не поступало.

Неймар с домашними питомцами. Фото: instagram.com/neymarjr/

Недавно Неймар заявил, что хочет остаться в "ПСЖ". Его контракт с клубом действует до лета 2025 года. Каждый сезон во Франции игрок зарабатывает 42 млн евро. Болельщики "ПСЖ" требуют, чтобы Неймар как можно быстрее покинул клуб, но сам он не спешит уходить.

В сезоне 2022/2023 Неймар забил за "ПСЖ" во всех турнирах 16 голов и сделал 11 результативных передач.

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