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Неймар розлютив вболівальників заявою про "ПСЖ"

20 липня 2023 11:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Неймар розлютив вболівальників заявою про "ПСЖ"
Неймар на тренуванні. Фото: instagram.com/neymarjr/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної Бразилії Неймар має намір залишитися у "ПСЖ". Це рішення викликало гнів із боку вболівальників французької команди.

Справа дійшла до загроз футболістові від невідомих осіб, повідомляє Le Parisien.

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Футболіст "ПСЖ" Неймар визнав, що між ним та частиною вболівальників команди немає порозуміння. Попри це 31-річний бразилець не хоче йти до іншого клубу. Футболіст висловив сподівання, що йому вдасться до кінця відпрацювати контракт із клубом.

Чого хоче Неймар?

За інформацією спортивних журналістів, у послугах бразильця зацікавлені кілька клубів з англійської Прем'єр-ліги. Йдеться про "Манчестер Юнайтед", "Челсі" та "Ньюкасл". Французький "ПСЖ" не проти трансферу бразильця, але офіційної пропозиції про його покупку поки що не надходило.

Неймар
Неймар з домашніми улюбленцями. Фото: instagram.com/neymarjr/

Нещодавно Неймар заявив, що хоче залишитися у "ПСЖ". Його контракт із клубом діє до літа 2025 року. Щосезону у Франції гравець заробляє 42 млн євро. Вболівальники "ПСЖ" вимагають, щоб Неймар якнайшвидше покинув клуб, але сам він не поспішає йти.

У сезоні 2022/2023 Неймар забив за "ПСЖ" у всіх турнірах 16 голів та зробив 11 результативних передач.

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