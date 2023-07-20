Неймар розлютив вболівальників заявою про "ПСЖ"
Форвард збірної Бразилії Неймар має намір залишитися у "ПСЖ". Це рішення викликало гнів із боку вболівальників французької команди.
Справа дійшла до загроз футболістові від невідомих осіб, повідомляє Le Parisien.
Футболіст "ПСЖ" Неймар визнав, що між ним та частиною вболівальників команди немає порозуміння. Попри це 31-річний бразилець не хоче йти до іншого клубу. Футболіст висловив сподівання, що йому вдасться до кінця відпрацювати контракт із клубом.
Чого хоче Неймар?
За інформацією спортивних журналістів, у послугах бразильця зацікавлені кілька клубів з англійської Прем'єр-ліги. Йдеться про "Манчестер Юнайтед", "Челсі" та "Ньюкасл". Французький "ПСЖ" не проти трансферу бразильця, але офіційної пропозиції про його покупку поки що не надходило.
Нещодавно Неймар заявив, що хоче залишитися у "ПСЖ". Його контракт із клубом діє до літа 2025 року. Щосезону у Франції гравець заробляє 42 млн євро. Вболівальники "ПСЖ" вимагають, щоб Неймар якнайшвидше покинув клуб, але сам він не поспішає йти.
У сезоні 2022/2023 Неймар забив за "ПСЖ" у всіх турнірах 16 голів та зробив 11 результативних передач.
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