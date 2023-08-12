"Барселона" хочет Неймара, но не планирует за него платить

Неймар на тренировке. Фото: "ПСЖ"

Бразильская звезда футбола Неймар может летом перейти в испанскую "Барселону". Но каталонцам нужно решить все вопросы с "ПСЖ".

Сейчас клубы ведут переговоры, но проблема в запросе каталонцев, сообщает RMC Sport.

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Неймар может не вернуться

Как оказалось, "ПСЖ" интересен трансфер Неймара в "Барселону" или любой другой клуб, но за деньги. Клуб не будет бесплатно отдавать игрока в другую команду.

"Барселона" не хочет платить за футболиста. У клуба есть проблемы с долгами и соответствием финансовому фейр-плею. Также у каталонцев есть определенная сумма, которую сохранили после ухода Усмана Дембеле, но ее хотят потратить на перспективных игроков, а не на возрастного и травматического бразильца.

На позицию ПСЖ также влияет то, что Килиан Мбаппе следующим летом может уйти бесплатно.

В прошлом сезоне Неймар в 29 матчах за "ПСЖ" забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

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