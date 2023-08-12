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"Барселона" хоче Неймара, але не планує за нього платити

12 серпня 2023 10:00
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Агабекян Карен
редактор
"Барселона" хоче Неймара, але не планує за нього платити
Неймар на тренировке. Фото: "ПСЖ"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бразильська зірка футболу Неймар може влітку перейти в іспанську "Барселону". Але каталонцям потрібно розв'язати всі питання з "ПСЖ".

Наразі клуби ведуть перемовини, але проблема в запиті каталонців, повідомляє RMC Sport.

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Раніше повідомлялося, що "ПСЖ" умовляє "Барселону" про перехід Неймара, якого вважає дуже травматичним.

Неймар може не повернутись

Як виявилось, "ПСЖ" цікавий трансфер Неймара в "Барселону" чи будь-який інший клуб, але за гроші. Клуб не буде безплатно віддавати гравця в іншу команду.

Натомість "Барселона" не хоче платити за футболіста. В клубі мають проблеми з боргами та відповідності фінансовому фейр-плею. У каталонців є певна сума, яку зберегли після відходу Усмана Дембеле, але її хочуть витратити на перспективних гравців, а не на вікового та травматичного бразильця.

На позицію "ПСЖ" також впливає те, що Кіліан Мбаппе наступного літа може піти безплатно.

Минулого сезону Неймар у 29 матчах за "ПСЖ" забив 18 голів та віддав 17 результативних передач.

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