"Барселона" хоче Неймара, але не планує за нього платити

Неймар на тренировке. Фото: "ПСЖ"

Бразильська зірка футболу Неймар може влітку перейти в іспанську "Барселону". Але каталонцям потрібно розв'язати всі питання з "ПСЖ".

Наразі клуби ведуть перемовини, але проблема в запиті каталонців, повідомляє RMC Sport.

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Неймар може не повернутись

Як виявилось, "ПСЖ" цікавий трансфер Неймара в "Барселону" чи будь-який інший клуб, але за гроші. Клуб не буде безплатно віддавати гравця в іншу команду.

Натомість "Барселона" не хоче платити за футболіста. В клубі мають проблеми з боргами та відповідності фінансовому фейр-плею. У каталонців є певна сума, яку зберегли після відходу Усмана Дембеле, але її хочуть витратити на перспективних гравців, а не на вікового та травматичного бразильця.

На позицію "ПСЖ" також впливає те, що Кіліан Мбаппе наступного літа може піти безплатно.

Минулого сезону Неймар у 29 матчах за "ПСЖ" забив 18 голів та віддав 17 результативних передач.

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