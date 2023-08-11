"ПСЖ" умовляє "Барселону" повернути Неймара

Неймар святкує гол. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Футболіст збірної Бразилії Неймар ймовірно найближчими тижнями стане гравцем "Барселони". Французький "ПСЖ" хоче позбутися півзахисника з великою зарплатою.

Парижани готові піти на поступки заради того, щоб Неймар залишив столицю Франції, повідомляє Sport.es.

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Контракт 31-річного Неймара із "ПСЖ" діє ще два роки. Але вже наступного сезону бразилець може переїхати до іншого клубу. У Парижі вважають, що Неймар надто багато матчів пропускає через хронічні травми.

Куди піде Неймар?

Бразилець може повернутися до "Барселони". Він перейшов до "ПСЖ" саме з каталонського клубу. У 2017 році французи заплатили за гравця 222 млн євро.

Наразі трансферна вартість футболіста оцінюється у 55 млн євро. "Барселона" не може дозволити собі такі витрати, але "ПСЖ" наполегливо вмовляє керівництво каталонського клубу в доцільності цієї угоди. Парижани навіть готові віддати Неймара в оренду на рік з опцією обов'язкового викупу його контракту наступного літа.

Неймар у матчі за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

У сезоні 2022/2023 Неймар зіграв за "ПСЖ" 29 матчів у всіх турнірах. Він забив 18 м'ячів та зробив 17 результативних передач.

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