Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "ПСЖ" умовляє "Барселону" повернути Неймара arrow

"ПСЖ" умовляє "Барселону" повернути Неймара

11 серпня 2023 11:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"ПСЖ" умовляє "Барселону" повернути Неймара
Неймар святкує гол. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболіст збірної Бразилії Неймар ймовірно найближчими тижнями стане гравцем "Барселони". Французький "ПСЖ" хоче позбутися півзахисника з великою зарплатою.

Парижани готові піти на поступки заради того, щоб Неймар залишив столицю Франції, повідомляє Sport.es.

Читайте також:

Контракт 31-річного Неймара із "ПСЖ" діє ще два роки. Але вже наступного сезону бразилець може переїхати до іншого клубу. У Парижі вважають, що Неймар надто багато матчів пропускає через хронічні травми.

Куди піде Неймар?

Бразилець може повернутися до "Барселони". Він перейшов до "ПСЖ" саме з каталонського клубу. У 2017 році французи заплатили за гравця 222 млн євро.

Наразі трансферна вартість футболіста оцінюється у 55 млн євро. "Барселона" не може дозволити собі такі витрати, але "ПСЖ" наполегливо вмовляє керівництво каталонського клубу в доцільності цієї угоди. Парижани навіть готові віддати Неймара в оренду на рік з опцією обов'язкового викупу його контракту наступного літа.

Неймар
Неймар у матчі за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

У сезоні 2022/2023 Неймар зіграв за "ПСЖ" 29 матчів у всіх турнірах. Він забив 18 м'ячів та зробив 17 результативних передач.

Нагадаємо, Лунін піде з "Реалу": відомо, де продовжить кар'єру українець. 

Мірча Луческу пояснив причину поразки "Динамо" від "Аріса". 

На захисника Олександра Зінченка чекають у чемпіонаті Італії: "Арсенал" може продати українця. 

Маліновський остаточно визначився з новим клубом: деталі контракту. 

Харлан вперше розповіла, що заявила росіянці Смирновій після відмови від рукостискання. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

"Таких потужних ліній оборони противника історія воєн ще не бачила", – Чернєв

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз