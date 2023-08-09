Неймар хоче потрапити до "Барселони" у незвичайний спосіб

Неймар у матчі за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Лідер збірної Бразилії Неймар близький до відходу з французького "ПСЖ". Столичний клуб готовий відпустити вікову зірку за солідну винагороду.

Неймар хоче повернутися до "Барселони", але може перейти до іншого клубу, повідомляє L'Equipe.

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Контракт Неймара з "ПСЖ" діє до літа 2025 року, але бразилець може залишити французький клуб уже за тиждень. Парижани не зацікавлені в тому, щоб зробити півзахисника одним із провідних гравців у сезоні 2023/2024.

Куди піде Неймар?

Бразилець хоче продовжити кар'єру в "Барселоні", звідки й прийшов до "ПСЖ" шість років тому. Проте каталонці не можуть дозволити собі цей трансфер через фінансові проблеми. 31-річний футболіст також цікавий лондонському "Челсі", але сам гравець не хоче переїжджати до Англії.

Неймар під час атаки. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Іншим варіантом для продовження кар'єри Неймара є перехід в "Аль-Хіляль". Саудівська команда готова заплатити "ПСЖ" 50 млн євро за гравця, а самому бразильцеві платити 80 млн євро на рік. При цьому наступного літа "Барселона" зможе орендувати Неймара.

Цього літа "Аль-Хіляль" витратив на трансфери майже 300 млн євро. Новачками клубу стали Малком, Рубен Невеш, Сергій Мілінкович-Савіч та Каліду Кулібалі.

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