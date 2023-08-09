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Неймар хочет попасть в "Барселону" необычным способом

9 августа 2023 13:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Неймар хочет попасть в "Барселону" необычным способом
Неймар в матче за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Бразилии Неймар близок к уходу из французского "ПСЖ". Столичный клуб готов отпустить возрастную звезду за солидное вознаграждение. 

Неймар хочет вернуться в "Барселону", но может перейти в другой клуб, сообщает L’Equipe

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Контракт Неймара с "ПСЖ" действует до лета 2025 года, но бразилец может покинуть французский клуб уже через неделю. Парижане не заинтересованы в том, чтобы сделать полузащитника одним из ведущих игроков в сезоне 2023/2024. 

Куда уйдет Неймар? 

Бразилец хочет продолжить карьеру в "Барселоне", откуда и пришел в "ПСЖ" шесть лет назад. Однако каталонцы не могут позволить себе этот трансфер из-за финансовых проблем. 31-летний футболист также интересен лондонскому "Челси", но сам игрок не хочет переезжать в Англию. 

Неймар
Неймар во время атаки. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Другим вариантом для продолжения карьеры Неймара является переход в "Аль-Хиляль". Саудовская команда готова заплатить "ПСЖ" 50 млн евро за игрока, а самому бразильцу платить 80 млн евро в год. При этом следующим летом "Барселона" сможет арендовать Неймара. 

Этим летом "Аль-Хиляль" потратил на трансферы почти 300 млн евро. Новичками клуба стали Малком, Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич и Калиду Кулибали. 

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