Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "ПСЖ" уговаривает "Барселону" вернуть Неймара arrow

"ПСЖ" уговаривает "Барселону" вернуть Неймара

11 августа 2023 11:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"ПСЖ" уговаривает "Барселону" вернуть Неймара
Неймар празднует гол. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболист сборной Бразилии Неймар с высокой долей вероятности в ближайшие недели станет игроком "Барселоны". Французский "ПСЖ" хочет избавиться от полузащитника с большой зарплатой. 

Парижане готовы пойти на уступки ради того, чтобы Неймар покинул столицу Франции, сообщает Sport.es

Читайте также:

Контракт 31-летнего Неймара с "ПСЖ" действует еще два года. Но уже в следующем сезоне бразилец может переехать в другой клуб. В Париже считают, что Неймар слишком много матчей пропускает из-за хронических травм. 

Куда уйдет Неймар? 

Бразилец может вернуться в "Барселону". Он перешел в "ПСЖ" именно из каталонского клуба. В 2017 году французы заплатили за игрока 222 млн евро. 

Сейчас трансферная стоимость футболиста оценивается в 55 млн евро. "Барселона" не может позволить себе такие траты, но "ПСЖ" упорно уговаривает руководство каталонского клуба в целесообразности этой сделки. Парижане даже готовы отдать Неймара в аренду на год с опцией обязательного выкупа его контракта следующим летом. 

Неймар
Неймар в матче за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

В сезоне 2022/2023 Неймар сыграл за "ПСЖ" 29 матчей во всех турнирах. Он забил 18 мячей и сделал 17 результативных передач. 

Напомним, Лунин уйдет из "Реала": известно, где продолжит карьеру украинец. 

Мирча Луческу объяснил причину поражения "Динамо" от "Ариса". 

Защитник Александр Зинченко ждут в чемпионате Италии: "Арсенал" может продать украинца. 

Малиновский окончательно определился с новым клубом: детали контракта. 

Харлан впервые рассказала, что заявила россиянке Смирновой после отказа от рукопожатия. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

"Таких мощных линий обороны противника история войн еще не видела", – Чернев

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз