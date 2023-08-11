"ПСЖ" уговаривает "Барселону" вернуть Неймара

Неймар празднует гол. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Футболист сборной Бразилии Неймар с высокой долей вероятности в ближайшие недели станет игроком "Барселоны". Французский "ПСЖ" хочет избавиться от полузащитника с большой зарплатой.

Парижане готовы пойти на уступки ради того, чтобы Неймар покинул столицу Франции, сообщает Sport.es.

Читайте также:

Контракт 31-летнего Неймара с "ПСЖ" действует еще два года. Но уже в следующем сезоне бразилец может переехать в другой клуб. В Париже считают, что Неймар слишком много матчей пропускает из-за хронических травм.

Куда уйдет Неймар?

Бразилец может вернуться в "Барселону". Он перешел в "ПСЖ" именно из каталонского клуба. В 2017 году французы заплатили за игрока 222 млн евро.

Сейчас трансферная стоимость футболиста оценивается в 55 млн евро. "Барселона" не может позволить себе такие траты, но "ПСЖ" упорно уговаривает руководство каталонского клуба в целесообразности этой сделки. Парижане даже готовы отдать Неймара в аренду на год с опцией обязательного выкупа его контракта следующим летом.

Неймар в матче за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

В сезоне 2022/2023 Неймар сыграл за "ПСЖ" 29 матчей во всех турнирах. Он забил 18 мячей и сделал 17 результативных передач.

Напомним, Лунин уйдет из "Реала": известно, где продолжит карьеру украинец.

Мирча Луческу объяснил причину поражения "Динамо" от "Ариса".

Защитник Александр Зинченко ждут в чемпионате Италии: "Арсенал" может продать украинца.

Малиновский окончательно определился с новым клубом: детали контракта.

Харлан впервые рассказала, что заявила россиянке Смирновой после отказа от рукопожатия.