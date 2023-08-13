Гроші правлять світом: Неймар зробив вибір не на користь "бідної" "Барселони"

Неймар поки що у "ПСЖ". Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Незважаючи на останні тижні трансферного галасу навколо вінгера "ПСЖ" Неймара та його переходу до "Барселони", гравець піде в інший клуб. Як і багато зірок, бразилець обрав Близький Схід.

Незабаром буде оголошено про перехід футболіста до Саудівської Аравії, повідомляє RMC Sport.

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Зазначимо, що у "ПСЖ" хочуть продати футболіста через його численні травми, які протягом трьох останніх років залишають команду без допомоги бразильця на важливих матчах другої половини сезону.

Неймар піде за "нафтовими грошима"

За інформацією джерела, 31-річний бразилець протягом кількох днів перейде до чемпіонату Саудівської Аравії.

На Близькому Сході футболіст виступатиме за "Аль-Хіляль", який уже домовився про трансфер із "ПСЖ".

Різні джерела повідомили, що футболіст зароблятиме по 100 млн євро на рік.

Раніше "ПСЖ" пропонувало "Барселоні" купити Неймара, але каталонці поставили умову — гравець мав дістатися їм безплатно. У Парижі були налаштовані лише на трансфер за гроші.

Факт переговорів Неймара з "Аль-Хілалем" підтверджує його відсутність у заявці на матч першого туру чемпіонату Франції з "Лор'яном" (0:0).

Минулого сезону Неймар у 29 матчах за "ПСЖ" забив 18 голів та віддав 17 результативних передач.

Нагадаємо, "ПСЖ" умовляє "Барселону" повернути Неймара.

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