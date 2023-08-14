Бредд Пітт, Джекі Чан та Тімберлейк: найвідоміші фанати клубів АПЛ

Бредд Пітт на Вімблдоні. Фото: Reuters

Серед прихильників клубів Англійської Прем’єр-ліги можна знайти безліч відомих артистів, музикантів та письменників. При чому у кожної світової зірки свої причини вболівати за той або інший клуб.

Портал Новини.LIVE починає серію матеріалів про відомих вболівальників різних чемпіонатів. Розпочнемо з Англії.

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За "Ман сіті" вболівають Джекі Чан, Кертіс та брати Галлахери

Старий жарт говорить, що в Манчестері лише одна команда. І це не "Юнайтед". З'явилася вона саме через те, що майже всі відомі поза футболом обличчя міста та околиць вболівають за "блакитних", а не "червоних".

Музиканти так ті взагалі поголовно. В армії "Сіті" Іен Кертіс, лідер гурту Joy Division. Доповнюють список відомий в Англії телеведучий Алан Карр, а також кіноактори Тімоті Далтон (виконував роль Джеймса Бонда у двох фільмах франшизи) і Алан Рікман ("Гаррі Поттер", "Міцний Горішок"), що вже пішов з життя. Також серед фанатів брати Галлахери з гурту Oasis та навіть відомий актор Джекі Чан.

"Манчестер Юнайтед" підтримують Мейвезер та Кім Чен Ин

Якщо у своєму місті МЮ не найпопулярніший серед знаменитостей клуб, то у світі "червоні дияволи" можуть дати шалену фору "Манчестер Сіті". До армії фанатів "Манчестер Юнайтед" у різний час приписували себе боксер Флойд Мейвезер, актриса Меган Фокс, володар безлічі талантів Джастін Тімберлейк, лідер Radiohead Том Йорк.

レディオヘッド

Radiohead

Creep pic.twitter.com/V9sikJxZUW — Radiohead videos (@raradiohead) February 8, 2019

З місцевих – актор Стів Куган та режисер Денні Бойл. Нещодавно з'ясувалося, що з дитинства за "Манчестер Юнайтед" вболіває лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. І, звичайно ж, ніяк не можна забути найшвидшу людину у світі Усейна Болта.

Стінг та Тоні Блер за "Ньюкасл"

"Ньюкасл" точно не обділений підтримкою знаменитостей. Стінг, який не потребує представлення, вболіває за "сорок", як і співачка Шеріл Коул з відомою телеведучою Габбі Логан. За "Ньюкасл" вболіває колишній прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер, який у своїй великій колекції подарунків зі свого світла виділяє футболку під №9, підписану Аланом Ширером.

We captured a bit of behind-the-scenes footage along the tour in Europe this summer. Here is a sneak peek at some of the show in Rome - the full video is available for official Fan Club members on https://t.co/lIZBYa3KNx. pic.twitter.com/vDOmYlsfep — Sting (@OfficialSting) August 10, 2023

Адель співає для "Тоттенхему"

Уявіть собі, фанатом "шпор" і зокрема Джиммі Гривза зростав Луї ван Гал, хоча в клубі дитинства голландцю попрацювати так і не вдалося. У різний час освідчувалися "Тоттенхему" Джоан Роулінг, яка подарувала світові Гаррі Поттера. Проте №1 тут співачка Адель, яка народилася в лондонському районі Тоттенхем, несамовито топить за "шпор" і навіть заспівала пісню про рідний район.

"Вест Хем" з Обамою та Кірою Найтлі

За "молотобойців" вболіває Кіра Найтл. У травні 2005 року друзі затягли її в якийсь паб дивитися легендарну перемогу Irons у фіналі плей-офф чемпіона проти Престона.

"Матч починався о 6-й ранку за місцевим часом, але коли я прийшла, в пабі місця свобюодного не було, і всі люто підтримували Вест Хем. З того часу моє серце належить цій команді", — згадувала вона.

Our @MBK_Alliance students and @ObamaFoundation Youth Job Corps interns recently had the chance to meet with @AliciaKeys and her team in Chicago to learn more about what it takes to put on a tour. Take a look: pic.twitter.com/qqBH6WIge5 — Barack Obama (@BarackObama) August 8, 2023

Існує легенда, що за WHU топить нинішній президент США Барак Обама. Зрозуміло, що містер Обама як нормальний американець віддає перевагу баскетболу. Однак при цьому він наполовину ірландець і одна із його родичок досі живе у Східному Лондоні. Так ось, легенда свідчить, що під час поїздки до UK Барак заглянув на вечерю до цієї родички, і вечеря супроводжувалася переглядом гри West Ham і Барака все це видовище дико вставило. З того часу в околицях Аптон Парк його сприймають як свого чувака.

Jay-Z та Камбербетч з "Арсеналом"

Лауреат премії "Оскар", британський актор Колін Ферт увесь вільний час присвячує футболу. За словами самого актора, футбол — його пристрасть, а улюбленою командою є “Арсенал”. Колін постійно відвідує футбольні матчі канонірів разом з дітьми та щороку придбав сезонного абонементу. У 1997 році в кінотеатрах вийшов фільм "Напруження пристрастей" з Фёртом у головній ролі. Картина розповідає про життя запеклого вболівальника "Арсеналу", перед яким стоїть нелегка дилема: вагітна дружина або улюблений клуб. Варто зауважити, що реальне життя Коліна дуже схоже на сюжет фільму.

На відміну від Коліна Фьорта, Бенедикт Кембербетч не так часто відвідує ігри гунерів. За словами актора, винний у всьому щільний графік. Можливо, Доктор Стрендж шукає ту реальність, де "Арсенал" нарешті виграє АПЛ.

Талановитий режисер Спайк Лі наробив чимало галасу навколо свого імені завдяки резонансним картинам про непросте життя афроамериканців. Однак це не заважає йому підтримувати Арсенал. На запитання "Чому саме "Арсенал?" Спайк відповів негайно: “Тьєррі Анрі… Ви не можете докоряти мені цьому. Ми все ще є найбільшим клубом Лондона, добре б пам'ятати про це”. Варто зауважити, що Анрі є другом Спайка, а в інтернеті можна знайти багато фотографій режисера з членами клубу.

American celebrity Arsenal fans -



Jamie Foxx

Kevin Costner

Andrew Garfield

Matt Damon

Michael Moore - Director of Farenheit 9/11

Jay -Z

Danny Devito

Jay Ajayi

Christian McCaffrey

Adam Thielen

Jaylen Brown



(@Football_LDN )https://t.co/hDD23zATep pic.twitter.com/tjGAGKycZL — Doc (@karthikadhaigal) March 9, 2023

Jay-Z став фанатом клубу завдяки тому ж Тьєррі Анрі. Після знайомства з легендарним французом Джіггамен став частіше відвідувати ігри “Арсеналу”, а його заяви про клуб підтверджують його відданість: “Я готовий не просто інвестувати кошти в клуб, але й приймати важливі рішення. Бейонсе знає, наскільки серйозно я ставлюся до спорту, тому в майбутньому хочу мати частку в клубі, щоб розвивати його”. Здається в найближчому майбутньому у "тихого" Стена Кронке та Івана Газідіса з'явиться конкурент.

Доктор Дре та Лана Дель Рей за "Ліверпуль"

За "Ліверпуль" вболівають Ліам Нісон, співачка Лана Дель Рей. "Фанатизмом" її заразив колишній менеджер. Актор Майк Майєрс, який знявся у фільмі "Остін Пауерс". Він - потомствений шанувальник "мерсисайдців", оскільки його сім'я з Ліверпуля.

Американський реп виконавець Доктор Дре теж за "Лівер". Ось уривок із його інтерв'ю офіційному сайту Ліверпуля

"Це та команда, за якою мені подобається спостерігати. Я відкрив їх для себе 1988-го, коли в одному з турів пізно вночі дивився тілик і побачив цих хлопців у червоних футболках. Вони тоді обігравали якихось бідолах у чотири чи п'ять м'ячів". Улюбленим гравцем Дре завжди був Джон Барнс, хоча Патрік Бергер йому теж дуже подобався", — каже Дре.

Famosos hinchas del Liverpool:



Nelson Mandela

Lana del Rey

Daniel Crag

Liam Neeson

Lebron James

Snoop Dogg

Brad Pitt

Paul McCartney

Caroline Wozniacki https://t.co/xduEiWJnr5 pic.twitter.com/uKlniFGLyU — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) February 22, 2022

"У мене є кілька друзів, які підтримують Ліверпуль. І якби я вболівав за іншу команду, вони зі мною перестали б спілкуватися!", — жартує Бред Пітт, відповідаючи на запитання про улюблену команду. І додає: "Тут Ліверпуль, а тут Сіті, потім 50 футів лайна, а потім Манчестер Юнайтед".

Анжеліна Джолі. Красуня, яка знялася більш ніж у тридцяти фільмах, перейнялася особливою любов'ю до "Ліверпуля" завдяки своєму прийомному синові Меддоксу, який є справжнім фанатом "червоних".

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