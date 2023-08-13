Лунин отстоял на "ноль", а "Реал" победил "Атлетик" в 1-м туре Ла Лиги
В чемпионате Испании стартовал первый тур. Свой матч провел вице-чемпион страны мадридский "Реал", за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин.
Мадридцы в первом туре выиграли у "Атлетика" из Бильбао, сообщает портал Новини.LIVE.
Отметим, что перед игрой тяжелую травму колена получил основной голкипер "Реала" Тибо Куртуа. Поэтому Лунин сыграл с первых минут.
Лунин оставил ворота сухими
"Атлетик" — "Реал" — 0:2
Голы: Родриго, 28, Беллингем, 36.
"Атлетик": Симон — де Маркос, Вивиан, Паредес, Лекуэ (де Альбенис, 71) — де Галларета, Весга (Эррера, 64) — Нико Уильямс (Беренгер, 46), Муньяин (Гурусета, 46), Уная Гомес (Сансет, 46) — Иньяки Уильямс.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде
"Реал": Лунин — Карвахаль, Милитао (Рюдигер, 50), Алаба, Фран Гарсия — Вальверде, Чуамэни, Камавинга (Кроос, 71) — Беллингем — Родриго (Хосела, 80), Винисиус Жуниор (Модрич, 80).
Главный тренер: Карло Анчелотти.
Предупреждения: Муньяин, Вивиан, Иньяки Уильямс — Алаба.
"Реал" еще в первом тайме одержал победу после двух забитых мячей в исполнении Родриго и Беллингема.
Для Лунина в этом матче было мало работы, поскольку подопечные Вальверде нанесли лишь один удар в створ его ворот.
Несмотря на небольшое количество работы, за один сейв и точность передачи в 90%, статистический портал Who Scored дал Лунину оценку 7,3.
Напомним, Лунин уйдет из "Реала": известно, где продолжит карьеру украинец.
Шанс для Лунина: Тибо Куртуа получил серьезную травму
Известный клуб сделал "Реалу" предложение по Лунину, но получил отказ.
Лунин стал лучшим игроком в матче "Реал" — "Манчестер Юнайтед".