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Лунин отстоял на "ноль", а "Реал" победил "Атлетик" в 1-м туре Ла Лиги

13 августа 2023 11:10
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Агабекян Карен
редактор
Лунин отстоял на "ноль", а "Реал" победил "Атлетик" в 1-м туре Ла Лиги
Лунин в матче против "Атлетика". Фото: "Реал" Мадрид
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В чемпионате Испании стартовал первый тур. Свой матч провел вице-чемпион страны мадридский "Реал", за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин.

Мадридцы в первом туре выиграли у "Атлетика" из Бильбао, сообщает портал Новини.LIVE.

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Отметим, что перед игрой тяжелую травму колена получил основной голкипер "Реала" Тибо Куртуа. Поэтому Лунин сыграл с первых минут.

Лунин оставил ворота сухими

"Атлетик" — "Реал" — 0:2

Голы: Родриго, 28, Беллингем, 36.

"Атлетик": Симон — де Маркос, Вивиан, Паредес, Лекуэ (де Альбенис, 71) — де Галларета, Весга (Эррера, 64) — Нико Уильямс (Беренгер, 46), Муньяин (Гурусета, 46), Уная Гомес (Сансет, 46) — Иньяки Уильямс.

Главный тренер: Эрнесто Вальверде

"Реал": Лунин — Карвахаль, Милитао (Рюдигер, 50), Алаба, Фран Гарсия — Вальверде, Чуамэни, Камавинга (Кроос, 71) — Беллингем — Родриго (Хосела, 80), Винисиус Жуниор (Модрич, 80).

Главный тренер: Карло Анчелотти.

Предупреждения: Муньяин, Вивиан, Иньяки Уильямс — Алаба.

"Реал" еще в первом тайме одержал победу после двух забитых мячей в исполнении Родриго и Беллингема.

Для Лунина в этом матче было мало работы, поскольку подопечные Вальверде нанесли лишь один удар в створ его ворот.

Несмотря на небольшое количество работы, за один сейв и точность передачи в 90%, статистический портал Who Scored дал Лунину оценку 7,3.

Напомним, Лунин уйдет из "Реала": известно, где продолжит карьеру украинец.

Шанс для Лунина: Тибо Куртуа получил серьезную травму

Известный клуб сделал "Реалу" предложение по Лунину, но получил отказ.

Лунин стал лучшим игроком в матче "Реал" — "Манчестер Юнайтед".

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