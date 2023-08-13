Лунін відстояв на "нуль", а "Реал" переміг "Атлетік" в 1-му турі Ла Ліги

Лунін у матчі проти "Атлетіка". Фото: "Реал" Мадрид

В чемпіонаті Іспанії стартував перший тур. Свій матч провів віцечемпіон країни мадридський "Реал", за який виступає український голкіпер Андрій Лунін.

Мадридці в першому турі виграли у "Атлетіка" із Більбао, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Зазначимо, що перед грою важку травму коліна отримав основний голкіпер "Реалу" Тібо Куртуа. Тому Лунін зіграв з перших хвилин.

Лунін залишив ворота сухими

"Атлетік" — "Реал" — 0:2

Голи: Родріго, 28, Беллінгем, 36.

"Атлетік": Сімон — де Маркос, Вівіан, Паредес, Лекуе (де Альбеніс, 71) — де Галларета, Весга (Еррера, 64) — Ніко Вільямс (Беренгер, 46), Муньяїн (Гурусета, 46), Унаї Гомес (Сансет, 46) — Іньякі Вільямс.

Головний тренер: Ернесто Вальверде

"Реал": Лунін — Карвахаль, Мілітао (Рюдігер, 50), Алаба, Фран Гарсія — Вальверде, Чуамені, Камавінга (Кроос, 71) — Беллінгем — Родріго (Хоселу, 80), Вінісіус Жуніор (Модрич, 80).

Головний тренер: Карло Анчелотті.

Попередження: Муньяїн, Вівіан, Іньякі Вільямс — Алаба.

"Реал" ще в першому таймі зробив перемогу після двох забитих м’ячів у виконанні Родріго та Беллінгема.

Для Луніна в цьому матчі було мало роботи, оскільки підопічні Вальверде лише раз завдали удар у створ його воріт.

Попри невелику кількість роботи, за один сейв та точність передач у 90% статистичний портал Who Scored дав Луніну оцінку 7,3.

Нагадаємо, Лунін піде з "Реалу": відомо, де продовжить кар'єру українець.

Шанс для Луніна: Тібо Куртуа отримав серйозну травму.

Відомий клуб зробив "Реалу" пропозицію щодо Луніна, але отримав відмову.

Лунін став найкращим гравцем у матчі "Реал" — "Манчестер Юнайтед".