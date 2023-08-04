Відомий клуб зробив "Реалу" пропозицію щодо Луніна, але отримав відмову

Андрій Лунін. Фото: "Реал" Мадрид

Мадридський "Реал" виставив українського голкіпера Андрія Луніна на трансферний ринок. Наразі клуб веде перемовини з потенційними покупцями.

Одним ыз претендентів на воротаря збірної України є іспанський "Вільярреал", повідомило видання Defensa Central.

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Зазначимо, що мадридці вже пропонували Луніна міланському "Інтеру", але наразі невідомо, чи погодиться клуб, який вів перемовини з воротарем "Шахтаря" Анатолієм Трубіним.

"Жовта субмарина" наразі дає за українця недостатньо коштів

Джерела повідомили, що "Вільярреал" намагався підписати воротаря Луніна за три мільйони євро, але отримав відмову.

"Реал" хоче отримати за українця щонайменше п’ять мільйонів євро.

Джерело зазначило, що пропозицію "Вільярреала" відхилив особисто президент клубу Флорентіно Перес, який також дав зрозуміти, що не піде на поступки.

Наразі переговори між клубами продовжуються, оскільки "Вільярреалу" потрібен новий воротар. Тому в клубі планують найближчими днями зробити ще одну пропозицію.

Зазначається, що в "Реалі" вирішили замінити українського голкіпера воротарем "Хетафе" Давидом Сорією, за якого заплатять близько 10 мільйонів євро.

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