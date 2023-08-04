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Известный клуб сделал "Реалу" предложение по Лунину, но получил отказ

4 августа 2023 17:30
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Агабекян Карен
редактор
Известный клуб сделал "Реалу" предложение по Лунину, но получил отказ
Андрей Лунин. Фото: "Реал" Мадрид
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Мадридский "Реал" выставил украинского голкипера Андрея Лунина на трансферный рынок. Пока клуб ведет переговоры с потенциальными покупателями.

Одним из претендентов на вратаря сборной Украины является испанский "Вильярреал", сообщило издание Defensa Central.

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Отметим, что мадридцы уже предлагали Лунина миланскому "Интеру", но пока неизвестно, согласится ли клуб, который вел переговоры с вратарем "Шахтера" Анатолием Трубиным.

"Желтая субмарина" дает за украинца недостаточно средств

Источники сообщили, что "Вильярреал" пытался подписать вратаря Лунина за три миллиона евро, но получил отказ.

"Реал" хочет получить за украинца минимум пять миллионов евро.

Источник отметил, что предложение "Вильярреала" отклонил лично президент клуба Флорентино Перес, также давший понять, что не пойдет на уступки.

Переговоры между клубами продолжаются, поскольку "Вильярреалу" нужен новый вратарь. Поэтому в клубе планируют в ближайшие дни сделать еще одно предложение.

Отмечается, что в "Реале" решили заменить украинского голкипера вратарем "Хетафе" Давидом Сорией, за которого заплатят около 10 миллионов евро.

Напомним, Александр Усик больше не лучший боксер в мире: украинца обошли два "монстра".

В "Зарю" перешел экс-игрок чемпионата Италии.

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Стало известно, сколько "Шахтеру" действительно предложили при Анатолии Трубине.

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