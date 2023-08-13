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Спустя два дня после Куртуа "кресты" порвал еще один лидер "Реала"

13 августа 2023 21:15
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Агабекян Карен
редактор
Спустя два дня после Куртуа "кресты" порвал еще один лидер "Реала"
Эдер Милитао в этом сезоне не помощник клубу. Фото: "Реал"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В первом туре чемпионата Испании мадридский "Реал" выиграл у "Атлетика" из Бильбао. Однако успех клуба омрачила травма одного из лидеров.

В клубе пресс-служба подтвердила травму защитника Эдера Милитао.

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Отметим, что за два дня до этого инцидента крестообразные связки колена порвал звездный голкипер Тибо Куртуа. Поэтому в матче с "Атлетиком" играл украинец Андрей Лунин.

Эпидемия "крестов"

Милитао получил травму в начале второго тайма и на 50-й минуте был заменен на Антонио Рюдигера.

В клубе сообщили, что у игрока диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена. Из-за такого сложного повреждения футболист будет восстанавливаться не менее 9 месяцев.

Также известно, что в ближайшие дни Милитао проведут операцию.

Отметим, что в прошлом сезоне Милитао был основным защитником клуба и в 51 матч забил семь мячей и сделал один ассист.

Очевидно, что теперь руководству "Реала" придется делать новые трансферы, поскольку они потеряли своих звезд Куртуа и Милитао почти на весь сезон.

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