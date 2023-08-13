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Через два дні після Куртуа "хрести" порвав ще один лідер "Реала"

13 серпня 2023 21:15
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Агабекян Карен
редактор
Через два дні після Куртуа "хрести" порвав ще один лідер "Реала"
Едер Мілітао цього сезону не помічник клубу. Фото: "Реал"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У першому турі чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" виграв у "Атлетіка" з Більбао. Проте успіх клубу затьмарила травма одного із лідерів.

У клубі пресслужба підтвердила травму захисника Едера Мілітао.

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Зазначимо, що за два дні до інциденту хрестоподібні зв'язки коліна порвав зірковий голкіпер Тібо Куртуа. Тож у матчі з "Атлетіком" грав українець Андрій Лунін.

Епідемія "хрестів"

Мілітао отримав травму на початку другого тайму й на 50-й хвилині його замінили на Антоніо Рюдігера.

У клубі повідомили, що у гравця діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна. Через настільки складне ушкодження футболіст відновлюватиметься не менше 9 місяців.

Також відомо, що найближчими днями Мілітао проведуть операцію.

Зазначимо, що минулого сезону Мілітао був основним захисником клубу і в 51 матч забив сім м'ячів і зробив один асист.

Очевидно, що тепер керівництву "Реала" доведеться робити нові трансфери, оскільки вони втратили своїх зірок Куртуа та Мілітао майже на весь сезон.

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