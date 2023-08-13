Через два дні після Куртуа "хрести" порвав ще один лідер "Реала"
У першому турі чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" виграв у "Атлетіка" з Більбао. Проте успіх клубу затьмарила травма одного із лідерів.
У клубі пресслужба підтвердила травму захисника Едера Мілітао.
Зазначимо, що за два дні до інциденту хрестоподібні зв'язки коліна порвав зірковий голкіпер Тібо Куртуа. Тож у матчі з "Атлетіком" грав українець Андрій Лунін.
Епідемія "хрестів"
Мілітао отримав травму на початку другого тайму й на 50-й хвилині його замінили на Антоніо Рюдігера.
У клубі повідомили, що у гравця діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна. Через настільки складне ушкодження футболіст відновлюватиметься не менше 9 місяців.
Також відомо, що найближчими днями Мілітао проведуть операцію.
Зазначимо, що минулого сезону Мілітао був основним захисником клубу і в 51 матч забив сім м'ячів і зробив один асист.
Очевидно, що тепер керівництву "Реала" доведеться робити нові трансфери, оскільки вони втратили своїх зірок Куртуа та Мілітао майже на весь сезон.
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