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Мудрик может неожиданно уйти из "Челси": что известно

14 августа 2023 08:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик может неожиданно уйти из "Челси": что известно
Михаил Мудрик общается с болельщиками. Фото: Reuters/Jon Durr
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик может сменить команду незадолго до закрытия летнего трансферного окна. Молодой футболист попал в сферу интересов другого клуба. 

Сам Мудрик хотел бы продолжить карьеру в "Челси", но его могут вынудить согласиться на трансфер, сообщает Daily Mail

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Трансферные амбиции "Челси" могут повлиять на будущее Михаила Мудрика. Лондонский клуб готов на время расстаться с украинским футболистом ради того, чтобы получить звезду английской Премьер-лиги. 

Куда уйдет Мудрик? 

"Челси" завершает переговоры с "Брайтоном" по поводу перехода полузащитника Мойзеса Кайседо. 21-летний эквадорец стал одним из открытий АПЛ в прошлом сезоне. Благодаря этому Кайседо стал приоритетной трансферной целью "Ливерпуля" и "Челси". 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик после матча. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Лондонцам удалось убедить и руководство "Брайтона", и самого игрока в целесообразности трансферной сделки. Согласно пока не подтвержденной информации, "чайки" получат 90 млн евро за Кайседо. Также частью перехода станет Михаил Мудрик. 

Речь идет об аренде 22-летнего футболиста сроком до конца сезона 2023/2024. У "Брайтона" не будет возможности выкупа контракта Михаила Мудрика. В соглашение между клубами будет включен пункт о том, что полузащитник должен быть постоянным игроком основного состава "чаек". 

Напомним, у клубов АПЛ есть немало звездных болельщиков. За кого болеют Бред Питт, Джастин Тимберлейк и другие знаменитости?

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