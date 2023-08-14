Мудрик может неожиданно уйти из "Челси": что известно

Михаил Мудрик общается с болельщиками. Фото: Reuters/Jon Durr

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик может сменить команду незадолго до закрытия летнего трансферного окна. Молодой футболист попал в сферу интересов другого клуба.

Сам Мудрик хотел бы продолжить карьеру в "Челси", но его могут вынудить согласиться на трансфер, сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Трансферные амбиции "Челси" могут повлиять на будущее Михаила Мудрика. Лондонский клуб готов на время расстаться с украинским футболистом ради того, чтобы получить звезду английской Премьер-лиги.

Куда уйдет Мудрик?

"Челси" завершает переговоры с "Брайтоном" по поводу перехода полузащитника Мойзеса Кайседо. 21-летний эквадорец стал одним из открытий АПЛ в прошлом сезоне. Благодаря этому Кайседо стал приоритетной трансферной целью "Ливерпуля" и "Челси".

Михаил Мудрик после матча. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Лондонцам удалось убедить и руководство "Брайтона", и самого игрока в целесообразности трансферной сделки. Согласно пока не подтвержденной информации, "чайки" получат 90 млн евро за Кайседо. Также частью перехода станет Михаил Мудрик.

Речь идет об аренде 22-летнего футболиста сроком до конца сезона 2023/2024. У "Брайтона" не будет возможности выкупа контракта Михаила Мудрика. В соглашение между клубами будет включен пункт о том, что полузащитник должен быть постоянным игроком основного состава "чаек".

Напомним, у клубов АПЛ есть немало звездных болельщиков. За кого болеют Бред Питт, Джастин Тимберлейк и другие знаменитости?

Деньги правят миром: Неймар сделал выбор не в пользу "бедной" "Барселоны".

Взбешенный Гвардиола набросился на Холанда: досталось даже оператору.

Спустя два дня после Куртуа "кресты" порвал еще один лидер "Реала".