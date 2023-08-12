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В "Челси" рассказали о позициях, которые нужно усилить: Мудрик получит конкурента

12 августа 2023 11:00
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Агабекян Карен
редактор
В "Челси" рассказали о позициях, которые нужно усилить: Мудрик получит конкурента
Михаил Мудрик на тренировке "Челси". Фото: "Челси"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В "Челси" перед началом нынешнего сезона необходима была чистка состава. Поэтому новые владельцы ее провели без зазрений совести.

Однако, теперь новый главный тренер Маурисио Почеттино, который решал кто уйдет из команды, жалуется на недостаток игроков, передает The Athletic.

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Маурисио Почеттино на пресс-конференции. Фото: "Челси"

Чистка оказалась чрезмерной

По словам Почеттино, в сравнении с прошлым сезоном, в команде осталось мало полузащитников. Поэтому "Челси" начал поиски на рынке новых футболистов.

"Когда посмотрите на состав и сравниваете его с прошлым сезоном, заметно, что ушло слишком много полузащитников.

У нас есть разные варианты, мы упорно работаем, чтобы увидеть, что на самом деле может произойти", — сказал Почеттино.

Полузащиту "Челси" перед стартом сезона покинули: Кай Хаверц, Мейсон Маунт, Матео Ковачич, Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик, НʼГоло Канте, Итан Ампаду, Тиему Бакайоко и Денис Закария.

Если взять позицию левого вингера, где играет Михаил Мудрик, то ее покинул Кристиан Пулишич. В клубе есть Рахим Стерлинг, который должен играть на ней, но лучшие его игры проходили все же на правом фланге.

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