У "Челсі" розповіли про позиції, які потрібно посилити: Мудрик отримає конкурента
"Челсі" перед початком нинішнього сезону необхідно було очистити склад. Тому нові власники провели таку чистку на вимогу тренерського штабу.
Однак тепер новий головний тренер Маурісіо Почеттіно, який вирішував, хто піде з команди, скаржиться на нестачу гравців, передає The Athletic.
Болісно фахівець сприйняв втрати команди у півзахисті, де пішли дев'ять гравців.
Чистка виявилася надмірною
За словами Почеттіно, порівняно з минулим сезоном у команді залишилося мало півзахисників. Тому "Челсі" розпочав пошуки на ринку нових футболістів.
"Коли подивитеся на склад і порівнюєте його з минулим сезоном, помітно, що пішло надто багато півзахисників.
У нас є різні варіанти, ми наполегливо працюємо, щоб побачити, що насправді може статися", — сказав Почеттіно.
Півзахист "Челсі" перед стартом сезону залишили: Кай Хаверц, Мейсон Маунт, Матео Ковачич, Крістіан Пулішич, Рубен Лофтус-Чік, Н'Голо Канте, Ітан Ампаду, Тієму Бакайоко та Денис Закарія.
Якщо взяти позицію лівого вінгера, де грає Михайло Мудрик, її покинув Крістіан Пулішич. У клубі є Рахім Стерлінг, який має грати на ній, але найкращі його ігри проходили все ж таки на правому фланзі.
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