У "Челсі" розповіли про позиції, які потрібно посилити: Мудрик отримає конкурента

Михайло Мудрик на тренуванні "Челсі". Фото: "Челсі"

"Челсі" перед початком нинішнього сезону необхідно було очистити склад. Тому нові власники провели таку чистку на вимогу тренерського штабу.

Однак тепер новий головний тренер Маурісіо Почеттіно, який вирішував, хто піде з команди, скаржиться на нестачу гравців, передає The Athletic.

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Маурісіо Почеттіно на прес-конференції. Фото: "Челсі"

Чистка виявилася надмірною

За словами Почеттіно, порівняно з минулим сезоном у команді залишилося мало півзахисників. Тому "Челсі" розпочав пошуки на ринку нових футболістів.

"Коли подивитеся на склад і порівнюєте його з минулим сезоном, помітно, що пішло надто багато півзахисників.

У нас є різні варіанти, ми наполегливо працюємо, щоб побачити, що насправді може статися", — сказав Почеттіно.

Півзахист "Челсі" перед стартом сезону залишили: Кай Хаверц, Мейсон Маунт, Матео Ковачич, Крістіан Пулішич, Рубен Лофтус-Чік, Н'Голо Канте, Ітан Ампаду, Тієму Бакайоко та Денис Закарія.

Якщо взяти позицію лівого вінгера, де грає Михайло Мудрик, її покинув Крістіан Пулішич. У клубі є Рахім Стерлінг, який має грати на ній, але найкращі його ігри проходили все ж таки на правому фланзі.

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