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"Челсі" втратив через тяжку травму другу зірку за місяць

8 серпня 2023 17:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Челсі" втратив через тяжку травму другу зірку за місяць
Крістофер Нкунку у матчі проти "Боруссії". Фото: Reuters/Jon Durr
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Англійський Челсі змушений знову вийти на трансферний ринок після того, як ще один футболіст команди вибув з ладу. Крістофер Нкунку не допоможе команді Маурісіо Почеттіно у першій третині нового сезону.

Форвард серйозно пошкодив коліно, повідомляє Mirror.

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Цього літа "Челсі" позбувся 11 гравців. Натомість Маурісіо Почеттіно отримав кошти на футболістів, яких попросив у клубного керівництва. Однак перед стартом сезону аргентинський тренер зіштовхнувся із серйозною проблемою.

Тяжка травма гравця "Челсі"

Минулого місяця захисник Веслі Фофана переніс операцію після травми передньої хрестоподібної зв'язки коліна. Тепер і на Крістофера Нкунка чекає аналогічна процедура. Лише нещодавно 25-річний форвард перейшов до "Челсі" з німецького "РБ Лейпцигу" за 52 млн євро.

Крістофер Нкунку
Кунку проти Хуммельса. Фото: Фото: Reuters/Jon Durr

Молодий футболіст справив враження під час передсезонного турне, забивши три голи в турі по США. Він запалив нову надію серед уболівальників "синіх" після слабкої гри команди в атаці минулого сезону. Але під час товариського матчу з дортмундською "Боруссією" (1:1) у Чикаго Нкунку був змушений залишити поле до перерви через травму коліна.

Крістоферу знадобиться щонайменше кілька місяців на реабілітацію, а "Челсі" буде змушений шукати нового форварда. Технічно Ромелу Лукаку, як і раніше, є гравцем "синіх". Він мав покинути клуб, але травма Крістофера Нкунку може багато чого змінити.

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