"Челси" потерял из-за тяжелой травмы вторую звезду за месяц
Английский "Челси" вынужден снова выйти на трансферный рынок после того, как еще один футболист команды выбыл из строя. Кристофер Нкунку не поможет команде Маурисио Почеттино в первой трети нового сезона.
Форвард серьезно повредил колено, сообщает Mirror.
Этим летом "Челси" избавился от 11 игроков. Взамен Маурисио Почеттино получил средства на футболистов, которых попросил у клубного руководства. Однако перед стартом сезона аргентинский тренер столкнулся с серьезной проблемой.
Тяжелая травма игрока "Челси"
В прошлом месяце защитник Уэсли Фофана перенес операцию после травмы передней крестообразной связки колена. Теперь и Кристоферу Нкунку предстоит аналогичная процедура. Только недавно 25-летний форвард перешел в "Челси" из немецкого "РБ Лейпциг" за 52 млн евро.
Молодой футболист произвел впечатление во время предсезонного турне, забив три гола в туре по США. Он зажег новую надежду среди болельщиков "синих" после слабой игры команды в атаке в прошлом сезоне. Но во время товарищеского матча с дортмундской "Боруссией" (1:1) в Чикаго Нкунку был вынужден покинуть поле до перерыва из-за травмы колена.
Кристоферу понадобится как минимум несколько месяцев на реабилитацию, а "Челси" будет вынужден искать нового форварда. Технически Ромелу Лукаку по-прежнему является игроком "синих". Он должен был покинуть клуб, но травма Кристофера Нкунку может многое изменить.
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