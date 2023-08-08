"Челси" потерял из-за тяжелой травмы вторую звезду за месяц

Кристофер Нкунку в матче против "Боруссии". Фото: Reuters/Jon Durr

Английский "Челси" вынужден снова выйти на трансферный рынок после того, как еще один футболист команды выбыл из строя. Кристофер Нкунку не поможет команде Маурисио Почеттино в первой трети нового сезона.

Форвард серьезно повредил колено, сообщает Mirror.

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Этим летом "Челси" избавился от 11 игроков. Взамен Маурисио Почеттино получил средства на футболистов, которых попросил у клубного руководства. Однако перед стартом сезона аргентинский тренер столкнулся с серьезной проблемой.

Тяжелая травма игрока "Челси"

В прошлом месяце защитник Уэсли Фофана перенес операцию после травмы передней крестообразной связки колена. Теперь и Кристоферу Нкунку предстоит аналогичная процедура. Только недавно 25-летний форвард перешел в "Челси" из немецкого "РБ Лейпциг" за 52 млн евро.

Нкунку против Хуммельса. Фото: Фото: Reuters/Jon Durr

Молодой футболист произвел впечатление во время предсезонного турне, забив три гола в туре по США. Он зажег новую надежду среди болельщиков "синих" после слабой игры команды в атаке в прошлом сезоне. Но во время товарищеского матча с дортмундской "Боруссией" (1:1) в Чикаго Нкунку был вынужден покинуть поле до перерыва из-за травмы колена.

Кристоферу понадобится как минимум несколько месяцев на реабилитацию, а "Челси" будет вынужден искать нового форварда. Технически Ромелу Лукаку по-прежнему является игроком "синих". Он должен был покинуть клуб, но травма Кристофера Нкунку может многое изменить.

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