"Манчестер Юнайтед" перехватит звездного игрока у испанского топ-клуба

Игроки "Манчестер Юнайтед" празднуют победу. Фото: Reuters/Vincent Carchietta

Английский "Манчестер Юнайтед" еще не закончил летнюю трансферную кампанию. Эрик Тен Хаг рассчитывает получить еще как минимум одного известного футболиста.

Однако "красным дьяволам" придется выдержать конкуренцию с испанским грандом, сообщает FourFourTwo.

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После переезда Мейсона Маунта, Андре Онаны и Расмуса Хойлунда на "Олд Траффорд" английский "Манчестер Юнайтед" переключился на другую трансферную цель. Новым футболистом "красных дьяволов" может стать марокканский полузащитник Софьян Амрабат.

Борьба "МЮ" за футболиста

Футболист итальянской "Фиорентины" уже согласился на переход в "Манчестер Юнайтед". Однако игроком интересуется еще один клуб. Главный тренер испанского "Атлетико" Диего Симеоне считает Софьяна Амрабата приоритетной трансферной целью.

Амрабат в матче за сборную Марокко. Фото: instagram.com/sofyanamrabat/

Наставник мадридского клуба убеждает марокканца в том, что стиль игры Амрабата подходит под модель "Атлетико", а сам футболист сможет развить в Испании свои лучшие качества. Работа Симеоне может изменить мнение полузащитника о клубе, в котором он продолжит карьеру.

Преимуществом "Манчестер Юнайтед" является то, что английский клуб готов заплатить за игрока 30 млн евро — именно столько, сколько требует "Фиорентина". В то же время "Атлетико" готов предложить за марокканца на четыре миллиона меньше.

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