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"Манчестер Юнайтед" объявил о приобретении форварда за 85 млн

5 августа 2023 15:40
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Агабекян Карен
редактор
"Манчестер Юнайтед" объявил о приобретении форварда за 85 млн
Расмус Хойлунд с футболкой "МЮ". Фото: twitter.com/ManUtd
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

"Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере нового форварда. Интересно, что сделали они это в один день с объявлением трансфера защитника Йошко Гвардиола за 90 млн евро в "Манчестер Сити".

Новым игроком "МЮ" стал форвард Расмус Хойлунд, сообщила пресс-служба клуба.

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В "Манчестер Юнайтед" хотели форварда такого профиля

На текущий момент известно, что переход Хойлунта из итальянской "Аталанты" стоил "МЮ" в 75 млн евро + 10 млн евро бонусами.

20-летний футболист сборной Дании подписал пятилетний контракт с возможностью пролонгации еще на год.

Отметим сумасшедший профицит у "Аталанты", которая купила Хойлунд летом 2022 года у австрийского "Штурма" за 17,2 млн евро.

В прошлом сезоне за "Аталанту" датчанин в 34 матчах забил десять мячей и сделал четыре голевые передачи.

Интересно, что "Манчестер Юнайтед" выбирал как усиление на позицию форварда между Хойлундом и форвардом сборной Франции и "Айнтрахта" Коло Муани, за которого немцы хотели 80 млн евро.

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