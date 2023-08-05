"Манчестер Юнайтед" оголосив про придбання форварда за 85 млн

Расмус Хойлунд із футболкою "МЮ". Фото: twitter.com/ManUtd

"Манчестер Юнайтед" оголосив про трансфер нового форварда. Цікаво, що зробили вони це одного дня з оголошенням трансферу захисника Йошка Гвардіола за 90 млн євро в "Манчестер Сіті".

Новим гравцем "МЮ" став форвард Расмус Хойлунд, повідомляє пресслужба клубу.

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У "Манчестер Юнайтед" хотіли форварда такого профілю

На цю мить відомо, що перехід Хойлунта з італійської "Аталанти" коштував "МЮ" в 75 млн євро + 10 млн євро бонусами.

20-річний футболіст збірної Данії підписав п'ятирічний контракт із можливістю пролонгації ще на рік.

Зазначимо божевільний профіцит у "Аталанти", яка купила Хойлунд влітку 2022-го у австрійського "Штурму" за 17,2 млн євро.

Минулого сезону за "Аталанту" данець у 34 матчах забив десять м'ячів і зробив чотири гольові передачі.

Цікаво, що "Манчестер Юнайтед" вибирав як посилення на позицію форварда між Хойлундом та форвардом збірної Франції та "Айнтрахта" Коло Муані, за якого німці хотіли 80 млн євро.

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